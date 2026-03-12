Две международни банки затварят временно офисите си в Близкия Изток

Банките в Персийския залив засилват предпазните мерки след заплахи от Иран

"Ситибанк" (Citibank) временно ще затвори клоновете и финансовите си центрове в Обединените арабски емирства до 14 март като предпазна мярка на фона на задълбочаващата се криза в Близкия изток.

Банката планира да отвори отново засегнатите офиси на 16 март, но клонът й в търговския център „Мол ъв ди Емирейтс“ в Дубай ще остане отворен през този период, предаде БТА.

По-рано тази седмица служителите на банката са били инструктирани да напуснат офисите в Международния финансов център на Дубай и в квартал Уд Мета и да работят дистанционно до второ нареждане.

Междувременно друга голяма международна банка — Ейч Ес Би Си (HSBC) — е затворила всички свои клонове в Катар до второ нареждане, според съобщение до клиенти, като мярката има за цел да гарантира безопасността на служителите и клиентите.

Банките в региона засилват предпазните мерки, след като Иран отправи заплахи към банкови интереси в Персийския залив, свързани със Съединените щати и Израел.

