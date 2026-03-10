Жена в мъжкия свят на транспорта: Как се изгражда успешен логистичен бизнес у нас и в Европа?

В България липсват над 20 хиляди шофьори на камиони

Логистиката е сред секторите, които най-бързо реагират на икономическите промени – от глобални кризи до колебанията в международната търговия. Колко конкурентен е този бизнес в Европа, има ли ценова война между компаниите и какви са предизвикателствата пред транспортния сектор? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Таня Скринска – основател на компания за фрахтоване и интермодален транспорт с дългогодишен опит на българския и европейския пазар.

Според нея един от най-сериозните проблеми пред бранша у нас е недостигът на кадри.

"В България липсват над 20 хиляди шофьори и това е сериозен проблем за транспортния сектор. В момента не можем да покрием нуждите на пазара от камиони и шофьори. Въпреки че възнагражденията за международните шофьори са сравнително високи, все по-малко млади хора избират тази професия. Работата е тежка и изисква дълго отсъствие от дома. Затова в сектора остават предимно по-възрастни шофьори и недостигът вероятно ще се задълбочава", каза Скринска.

По думите й ключът към успеха на един бизнес е силният екип и правилният подбор на хората.

"Сам човек трудно може да постигне големи резултати. Когато около теб има правилните хора и силен екип, тогава могат да се постигнат сериозни цели. Винаги съм държала да работя с отговорни и мотивирани хора. В дългосрочен план това се отплаща", допълни тя.

Скринска отбеляза и че логистиката е и изключително отговорна сфера, тъй като често става дума за транспортиране на скъпи стоки и товари с висока стойност.

"При сериозните компании има различни застраховки, които покриват евентуални щети. Но освен застраховките, огромно значение има и човешкият фактор. Начинът, по който се подреждат и транспортират стоките, е решаващ. Затова компаниите инвестират много в обучението и подбора на персонала", обясни Скринска.

Въпреки предизвикателствата българските транспортни компании, според нея, се представят добре на европейския пазар.

"Българските транспортни компании са много конкурентни на европейския пазар. Повечето фирми разполагат с модерни автомобили от най-новите екологични стандарти. Освен това в страната има добре подготвени специалисти в логистиката. България има сериозни традиции в този сектор. През страната минава огромен поток от стоки", посочи тя.

Тя подчерта, че транспортният сектор е сред първите, които усещат икономическите сътресения.

"Кризите винаги се отразяват силно на транспортния сектор. По време на пандемията от COVID-19 доставките бяха почти спрели, а цените на контейнерите се увеличиха няколко пъти. Военните конфликти и икономическите сътресения също променят търговските потоци. Когато намалява износът или вносът, ние го виждаме първи. Това е един от секторите, които най-бързо усещат проблемите в икономиката", коментира Скринска.

В края на разговора тя отправи и съвет към младите хора, които искат да започнат собствен бизнес.

"Да бъдеш предприемач е нещо прекрасно, ако човек има идеи и желание да се развива. Но младите хора трябва да бъдат търпеливи и смирени. Успехът рядко идва бързо. Важно е човек да бъде последователен и отговорен в това, което прави. Ако намери своята сфера и работи упорито, резултатите неизбежно идват", съветва тя.

