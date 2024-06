Книгите, които богатите ще четат това лято

Тези заглавия наистина си заслужават

Днешните заможни работохолици рядко имат време да седнат и да прочетат добра книга - освен може би през август. Ето защо J.P. Morgan Private Bank всеки май издава своя летен списък за четене, който често служи като книжен клуб за милиардери.

Тази година се навършват 25 години от списъка, който сега се нарича Летен списък за четене на J.P. Morgan. 10-те книги са внимателно подбрани, за да отговарят на вкусовете и притесненията на богатите клиенти на J.P. Morgan. Тазгодишният списък включва книги за ефективна комуникация, изкуствен интелект, Формула 1, уиски, скрити места за почивка и куп други интересни теми.

J.P. Morgan създава списъка, като анкетира своите повече от 35 000 клиентски съветници и служители по целия свят и пита за темите, за които клиентите говорят и мислят най-много. Тази година съветниците изпратиха повече от 700 препоръчани заглавия на книги, които комисия намали, пише CNBC.

Снимка: www.gatesnotes.com

Ето летният списък за четене на J.P. Morgan, заедно с резюмета на книгите, предоставени от банката:

„Суперкомуникатори: Как да отключим тайния език на връзката“ от Чарлз Духиг/ “Supercommunicators: How to Unlock the Secret Language of Connection” by Charles Duhigg

Споделяйки най-новите изследвания за това какво прави разговорите ефективни, Чарлз Духиг разкрива как можем да подобрим комуникациите си и да създадем по-силни връзки. Независимо дали става дума за съдебни заседатели или за начина, по който служител на ЦРУ вербува чуждестранен агент, Духиг използва примери, за да илюстрира как можем да предадем ефективни послания, като разпознаем и се докоснем до трите слоя на всеки разговор – практичен, емоционален и социален. Превеждайки ни от стаята на сценаристите на един от най-успешните сериали в телевизията до диваните на търсените брачни консултанти, Духиг ни показва, че всички имаме суперкомуникатори вътре в себе си.

Социалният психолог Джонатан Хайд излага факти и отправя ясен призив за действие, за да съсредоточи вниманието върху глобалната епидемия от психични заболявания на подрастващите. Хайд идентифицира широкото използване на смартфони и над дузина други механизми като допринесли за „великото пренареждане на детството“. Като твърди, че тези технологии са имали дълбок отрицателен ефект върху социалното и неврологичното развитие на децата, той изследва какво може да се направи, за да се обърне значителното нарастване на лишаването от сън, фрагментираното внимание, самотата, пристрастяването и социалното сравнение.

„Смели нови думи: Как AI ще революционизира образованието (и защо това е нещо добро)“ от Салман Хан/ “Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That’s a Good Thing)” by Salman Khan

Салман Хан, визионерът зад организацията с нестопанска цел Khan Academy, изследва как изкуственият интелект (AI) е настроен да трансформира ученето както в образованието, така и на работното място. Демонстрирайки как AI няма да замени човешкото взаимодействие, а по-скоро ще го подобри с инструменти за насърчаване на креативността и решаването на проблеми, той показва как AI може да се адаптира към индивидуалното темпо на всеки ученик.