Топ бизнес книги, които със сигурност ще ви помогнат

Like a virgin: Бизнес тайни, които не се преподават в училище

Ричард Брансън е един от примерите, които се дават за успешни предприемачи, правещи нещата по техния си начин и пренебрегвайки всички стари правила. Последната му книга не е толкова автобиографична като предишните, а по-скоро е справочник или енциклопедия за бизнес съвети, с помощта на които ще преборите доста по-големи фирми от вашата (както прави самият Брансън в доста сфери).

Не си представяйте, че тези съвети са общи, теоретични и могат да се прилагат само за големи фирми (или навсякъде другаде, но не и в България). В книгата Ричард Брансън ни разкрива бизнес тайни и принципи от дългогодишния му опит като собственик на империята “Върджин”.

Заглавия на английски Leading Change

Обявен за една от двадесет и петте най-влиятелни книги за управление на бизнеса от TIME.com. Международният бестселър - вече с нов предговор от автора. Милиони по света прочетоха и възприеха идеите на Джон Котър за управление на промяната и лидерство. „Водеща промяна“ е широко призната като основната му работа за водене на трансформационна промяна и е важен предшественик на по-новите му идеи за ускоряване.

Rise of the Robots

Какви са професиите на бъдещето? Колко ще са те има? Можем да си представим и да се надяваме, че днешната индустриална революция ще се развие като предишната. Дори когато някои работни места бъдат премахнати, ще бъдат създадени други, за да се справят с новите иновации на новата ера.

В Rise of the Robots предприемачът от Силиконовата долина Мартин Форд твърди, че това абсолютно не е така. Тъй като технологията продължава да се ускорява и машините започват да се грижат сами за себе си, ще са необходими по-малко хора. Изкуственият интелект вече е на път да направи „добрите работни места“ остарели: много помощници, журналисти, офис служители и дори компютърни програмисти са готови да бъдат заменени от роботи и интелигентен софтуер.

HBR's 10 Must Reads on Managing Yourself

Пътят към вашия собствен професионален успех започва с критичен поглед в огледалото. Това, което виждате там - вашите най-силни страни и най-дълбоки ценности - са основите, върху които трябва да градите. Сред стотици статии на Harvard Business Review за управлението на себе си, тези са най-важните.