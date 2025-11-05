Ню Йорк с нов кмет: Какво е нетното състояние на Зохран Мамдани?

Кметът живее под наем и няма собствен автомобил

34-годишният Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк и се превърна в първият мюсюлмански кмет на щата. Той успя да победи бившия губернатор и независим кандидат Андрю Куомо, както и републиканеца Къртис Слива. Демократът има приблизително нетно състояние от 200 000 долара, според Forbes. Неговото финансово положение е значително по-скромно в сравнение с това на Куомо, чието богатство се оценява на около 10 милиона долара.

С приблизително 200 000 долара нетно богатство, Мамдани се отличава от повечето политици, към които често отправя критика чрез своите социално ориентирани предложения. Въпреки че произхожда от заможно семейство, новоизбраният кмет се фокусира върху борбата срещу икономическото неравенство и социалната несправедливост.

Мамдани защитава идеята за минимална часова заплата от 30 долара и често отправя критики към заможните прослойки, демонстрирайки последователна позиция за икономическо равенство. Според Forbes, след като става натурализиран гражданин на САЩ през 2018 г., той се кандидатира за място в щатското събрание и печели изборите през 2020 г., получавайки годишен доход от 142 000 долара. В момента Мамдани живее в апартамент в Астория със стабилизиран наем от 2250 долара и не притежава автомобил, предпочитайки обществения транспорт за своите ангажименти.

През 2024 г. той е декларирал допълнителен доход от около 1000 долара от авторски права за музикални произведения, включително песента „Nani“, създадена под артистичния псевдоним Young Cardamom. Финансовите му декларации от 2023 г. показват, че през 2012 г. е закупил четири акра земя в Джинджа, Уганда — район близо до езерото Виктория, откъдето извира река Нил. По негови думи, стойността на земята варира между 150 000 и 250 000 долара, макар че в по-нова декларация е уточнил, че придобивката е от 2016 г. и теренът остава необработен.

След победата си на кметските избори, 34-годишният Зохран Мамдани става най-младият кмет в историята на Ню Йорк. Новата му длъжност ще му донесе повишение на заплатата до 260 000 долара годишно, а преместването му в официалната кметска резиденция — Грейси Меншън в Горен Ийст Сайд — ще му спести и разходи за наем. Роден през 1991 г. в Кампала, Уганда, Мамдани е израснал в семейство на интелектуалци и е получил образованието си в престижното частно училище „Банк Стрийт“ в Манхатън, както и в Гимназията по природни науки в Бронкс.

