Още една руска рафинерия спря работа и прекрати износа на петрол

Причината отново се крие в украински дрон атаки

Руското черноморско пристанище Туапсе е спряло износа на горива, а местната петролна рафинерия е прекратила преработката на суров петрол след атаки с дронове на Украйна на 2 ноември срещу инфраструктурата му, според два източника от индустрията и данни за проследяване на кораби на LSEG.

Украйна заяви в неделя, че нейните дронове са ударили Туапсе, едно от основните черноморски петролни пристанища на Русия, причинявайки пожар и повреждайки поне един кораб, като част от усилията на Киев да подкопае военната икономика на Русия чрез насочване към енергийната ѝ инфраструктура. Регионалната администрация потвърди, че ударът е предизвикал пожар в пристанището, съобщава БНР.

Украйна от няколко месеца атакува руски петролни рафинерии, депа и тръбопроводи, докато украинската енергийна инфраструктура също е цел на руски въздушни удари.





Източниците на Reuters съобщиха, че контролираната от "Роснефт" рафинерия, която изнася по-голямата част от продукцията си, е спряла преработката на следващия ден поради щетите по пристанищната инфраструктура.



Преди атаката се очакваше Туапсе да увеличи износа на петролни продукти през ноември. Според данни на LSEG, по време на украинската атака три танкера са били акостирали в пристанището за товарене на нафта, дизел и мазут.



Към сряда всички плавателни съдове са били преместени от кейовете и са хвърлили котва близо до пристанището. Ориентираната към износ рафинерия в Туапсе, който има капацитет за преработка от 240 000 барела петрол на ден, произвежда нафта, мазут, вакуумен газьол и дизел с високо съдържание на сяра.



Рафинерията, която също беше обект на атаки от дронове няколко пъти, снабдява основно Китай, Малайзия, Сингапур и Турция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN