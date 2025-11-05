Защо все повече българи купуват имоти в Кипър?

Южен Кипър изпреварва Гърция, Испания и Дубай по имотни инвестиции. Докато Гърция и Испания ограничават достъпа на чужденци до имотни инвестиции, Южен Кипър върви в противоположната посока – с предвидима икономическа политика, ниски данъци и стабилност, която привлича инвеститори от целия свят. „Кипър е правилният баланс между доходност, сигурност и европейски стандарт на живот,“ казва Надя Антънсън, експерт по недвижими имоти, базирана в Лимасол. По думите ѝ интересът на международни купувачи продължава да расте с двуцифрен темп, а сред клиентите все по-често има и българи, които търсят втори дом или инвестиция в ЕС. „Туризмът е естественият двигател на имотния сектор,“ посочва Ан-Вероника Стефансън, консултант по международни инвестиции. Всеки нов хотел, марина или голф курорт повишава търсенето на ваканционни и луксозни имоти.

Европейска страна отбеляза рекорден ръст на туристи Само през август са посрещнати 602 000 посетители остават основен двигател на търсенето, като гражданите на държави извън ЕС представляват около 27% от всички продажби през 2024 г. Българите се нареждат сред водещите чуждестранни националности в няколко области, включително Никозия и Пафос. Българският интерес към имоти в Кипър е реален и постоянно нараства, особено в Пафос и Ларнака. Въпреки че официалните данни за националност са ограничени, последните прессъобщения и съобщения от имотния регистър потвърждават, че чуждестранните купувачи, като гражданите на държави извън ЕС представляват около 27% от всички продажби през 2024 г. Българите се нареждат сред водещите чуждестранни националности в няколко области, включително Никозия и Пафос.

Какво купуват българите?

Най-популярните имоти са нови или почти нови апартаменти с една и две спални в пешеходни крайбрежни зони като Пафос и Ларнака. Те се купуват както за собствено ползване така и за доходи от наем, тъй като апартаментите постоянно превъзхождат вилите по доходност и ликвидност при препродажба. RICS Cyprus съобщава, че апартаментите са водещи както по ръст на цените, така и по възвръщаемост от наем. Типични брутни доходности:

• Апартаменти: ~5%+

• Къщи/Вили: ~3%

Снимка: Pexels 30–50% до завършване на строителството, в зависимост от етапа на проекта, района и ценообразуването на предприемача. Купувачите в ранен етап се възползват от най-ниската входна точка и най-силното увеличение на капитала, след като имотът бъде предаден и оформен. За инвеститори, закупуващи имоти в процес на строителство, има допълнителен потенциал за възвръщаемост отдо завършване на строителството, в зависимост от етапа на проекта, района и ценообразуването на предприемача. Купувачите в ранен етап се възползват от най-ниската входна точка и най-силното увеличение на капитала, след като имотът бъде предаден и оформен.

Стабилност на ЕС и еврозоната — предвидима и прозрачна регулация.

• Опростена правна и банкова рамка за гражданите на ЕС.

• Силна свързаност с България (всекидневни директни полети до Пафос, Ларнака).

• Привлекателност за начина на живот: средиземноморски климат, англоезични услуги и безопасност.

• Устойчив пазар, показващ стабилни обеми и ръст на цените през 2024–2025 г.

• Без годишен данък върху недвижимите имоти (премахнат през 2017 г.).

• Без данък наследство в Кипър.

• Намален 5% ДДС за първо закупен имот върху първите 130 м² • Такси за прехвърляне (препродажби без ДДС): постепенно нарастващи 3% / 5% / 8% с облекчения; новопостроените сгради, облагаеми с ДДС, са освободени от такса за прехвърляне.