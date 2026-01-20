"Искам да поставя Райън начело на RyanAir": Мъск обмисля да купи авиокомпанията

"Мъск е идиот. Много богат, но все пак е идиот.“, казва изпълнителният директор на Ryanair Group

Възможно ли е Илон Мъск да купи Ryanair? В поредица от публикуции в социалната мрежа X се завихри публимен спор между Мъск и главния изпълнителен директор на Ryanair Group Майкъл О'Лиъри.

Враждата започна заради коментари, направени от О'Лиъри, един от най-откровените ръководители в авиоиндустрията, относно решението на неговата авиокомпания да се откаже от Wi-Fi системата Starlink на SpaceX. Мъск оспори аргументите на О'Лиъри и оттогава двамата разменят мнения в интервюта, както и в социалните медии, пише Forbes.

В последните си коментари Мъск изрично намекна, че може да закупи Ryanair и след това да уволни О'Лиъри. Като най-богатият човек в света, Мъск със сигурност има възможността да купи превозвача, ако пожелае, и това не би било първият път, когато той купува голяма компания. В същото време Мъск е известен с това, че прави противоречиви изявления с намерението да създаде заглавия, а също така прави изявления като „Колко би струвало да ви купя?“ или „Наистина искам да поставя един Райън начело на RyanAir. Това е вашата съдба.“

Предисторията на публичната вражда

Ryanair е най-големият и най-успешен ултра-нискотарифен превозвач в света. Компанията е основана преди повече от 40 години в Ирландия и управлява дъщерни дружества, базирани във Великобритания, Малта и Полша. Майкъл О'Лиъри е главен изпълнителен директор на Ryanair Group от 1994 г. и превозвачът се превърна в най-голямата авиокомпания в Европа под негово ръководство. Starlink, от друга страна, е дъщерно дружество на SpaceX на Илон Мъск и, наред с други услуги, продава Wi-Fi системи на търговски авиокомпании.

Wi-Fi системата на Starlink е хвалена за своята скорост и възможности и често се смята за най-добрата Wi-Fi система в авиоиндустрията. Освен това, авиокомпаниите предлагат Starlink безплатно (въпреки че често изискват да се регистрирате в техните безплатни програми за лоялност, за да получите достъп до него), и се предлага от няколко авиокомпании по целия свят. Те включват Emirates, Qatar Airways, airBaltic, Air France, Air New Zealand, United Airlines и други.

Ryanair обаче не го иска . В скорошно интервю Майкъл О'Лиъри заяви, че инсталирането на Starlink води до 2% намаление на разхода на гориво поради добавеното тегло и съпротивление, като същевременно добави, че клиентите му не биха били склонни да плащат за услугата. Именно тези твърдения привлякоха вниманието на Илон Мъск и доведоха до двамата обмена на обиди.

Фактите за конфликта

Майкъл О'Лиъри и Илон Мъск се обиждаха взаимно, наричайки един друг идиоти.

„Не бих обърнал никакво внимание на Илон Мъск, той е идиот“, каза главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри в подкаст в края на миналата седмица, предизвиквайки гнева на Мъск. „Много богат, но все пак е идиот.“

В друго интервю О'Лиъри заяви, че Мъск на практика няма познания за полетите или аеродинамичното съпротивление, като същевременно заяви, че инсталирането на Starlink ще струва на превозвача стотици милиони годишно. По данни на Forbes 200-250 милиона долара годишно. Това е годишната цена за инсталиране на антена, необходима за достъп до спътниците на Starlink, на покрива на самолет, според О'Лиъри, който определи услугите на Мъск като недостъпни.

В отговор Илон Мъск предложи О'Лиъри да бъде уволнен и той да купи авиокомпанията, като през последните дни продължи да повтаря желанието си да притежава Ryanair.

Ще купи ли Илон Мъск Ryanair?

Пазарите за залози сега обмислят въпроса, но в момента търговците смятат, че шансовете Илон Мъск да купи Ryanair са по-малки от 10%. Мъск е известен с това, че прави противоречиви и понякога необосновани изявления, а когато прави и коментари за поставянето на човек на име Райън за наследник на Майкъл О'Лиъри , това показва, че той не е сериозен по отношение на отправянето на оферта.

Ryanair е успешна компания, така че всяко поглъщане на авиокомпанията би изисквало от Илон Мъск да плати премия над текущата ѝ обща стойност. Като се има предвид, че Майкъл О'Лиъри притежава приблизително 4% от Ryanair, закупуването на компанията от Мъск всъщност би било от полза за него, тъй като това значително би увеличило нетното му състояние. Въпреки това, освен ако Илон Мъск не направи по-обоснован ход за придобиване на Ryanair, коментарите му не бива да се приемат за чиста монета.

