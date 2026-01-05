Това са дестинациите, до които Ryanair спира полетите си през 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
2025 г. беше динамична за Ryanair, като най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания обяви редица важни промени. Превозвачът представи планове за значително разширяване на зимния си график, особено във Великобритания, Финландия и Италия, както и за откриване на нови маршрути – сред тях Лондон–Мурсия и Рованиеми–Великобритания. Ryanair също така разкри намерения да увеличи броя на пътниците и да инвестира повече в бази като Болоня, пише Euronews.
Паралелно с това компанията се сблъска и с трудности, включително забавяния на поръчките от страна на Boeing. Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри остро разкритикува ръководството на производителя, обвинявайки го, че „тича като обезглавено пиле“. Недоволство предизвика и решението на авиокомпанията постепенно да премахне хартиените бордни карти.
Най-сериозното отражение обаче имаше новината за съкращаването на редица маршрути през следващата година. Решението засяга ключови дестинации в Испания, Франция, Германия, Белгия, Португалия и други страни и може да доведе до отпадане на около три милиона места. Най-силно ще бъдат засегнати по-малките градове и регионалните връзки.
През октомври 2025 г. Ryanair обяви, че ще закрие 24 маршрута от и до Германия за зимния сезон 2025/2026, което означава близо 800 000 по-малко пътнически места. Засегнати са девет летища, сред които Хамбург, Берлин, Кьолн, Меминген и Франкфурт-Хан. Полетите от Лайпциг, Дрезден и Дортмунд ще останат спрени и през 2026 г. Причината са високите такси за въздушен трафик, сигурност и авиационни данъци.
Авиокомпанията ще намали с около 1,2 млн. места лятната си програма за 2026 г., след като вече оряза близо 1 млн. места през зимата на 2025 г. Прекратяват се всички полети до Астурия и Виго, закрива се базата в Сантяго де Компостела и се намалява капацитетът за Сантандер, Сарагоса и Канарските острови. Ryanair посочва като причина спорове с летищния оператор Aena заради такси и санкции за ръчен багаж, пише БГНЕС.
Франция също попада сред засегнатите пазари. За зимата на 2025 г. Ryanair вече е съкратила 750 000 места и 25 маршрута заради по-високи данъци. Полетите до Бержерак ще бъдат възобновени през лятото на 2026 г., но компанията предупреждава за възможни нови съкращения на регионални линии.
За зимния сезон 2026/27 Ryanair ще премахне 20 маршрута и около един милион места от Брюксел и Шарлероа. Причината е новият белгийски авиационен данък, който ще се увеличи до 10 евро на пътник и ще доведе до намаляване на капацитета с около 22%.
От края на март 2026 г. авиокомпанията прекратява всичките си маршрути до и от Азорските острови, засягайки около 400 000 пътници годишно. Мярката ще намали португалския капацитет на Ryanair с около 22%, като причините са по-високи такси и нови екологични и туристически налози.
Съкращения се планират и в региона. През лятото на 2026 г. полетите от Баня Лука ще бъдат намалени, а в Ниш ще отпаднат връзките с Виена и Малта, като освободеният капацитет ще бъде пренасочен към по-натоварени пазари като Хърватия.
