Дубай губи 1 млн. долара на минута заради затворените летища

Авиационната криза се засилва поради конфликта в Близкия изток

От края на февруари 2026 г. операциите на летищата в Дубай и Абу Даби са практически парализирани поради ескалацията на конфликта между Съединените щати и Иран. Повече от 12 000 полета са отменени, товарните и репатриращите операции са ограничени, а общите икономически щети надхвърлят 5 милиарда долара, съобщава Travel and Tour World .

Мащаб на загубите в авиационния сектор на ОАЕ

Снимка: iStock

От 28 февруари до 3 март 2026 г. летищата в Дубай и Абу Даби почти спряха редовния въздушен трафик. Изпълняваха се ограничени полети само за репатриране и критични товари, като общият брой на отменените полети надхвърли 12 300. Според Дубайската администрация за гражданска авиация икономическите загуби възлизат на приблизително 1 милион долара на минута, като общите щети надхвърлят 5 милиарда долара. Авиационният сектор представлява около 27% от БВП на Дубай, което прави затварянето на летището особено болезнено за регионалната икономика.

Спирането на редовните полети и отмяната на хиляди полети също имаше сериозни последици в други сектори. Фондовият пазар загуби 4–5 милиарда долара, а компаниите в туризма, логистиката и финансите бяха изправени пред значителен натиск.

Възстановяване на въздушното движение

Снимка: bTV

Ескалацията на конфликта между САЩ и Иран доведе до серия от удари по критична инфраструктура в региона. Ракетни атаки и атаки с дронове засегнаха съоръжения в близост до летища, причинявайки локализирани пожари и структурни щети. Хотели и търговски центрове също бяха засегнати.

Системите за противовъздушна отбрана успяха да пресекат повечето атаки, но се наложи да се преустановят по-голямата част от полетите. Правителствените служби организираха аварийни коридори за товарни и репатриращи полети, за да поддържат минимално функциониране на авиационната система.

От 4 март 2026 г. летищата в Дубай и Абу Даби извършват полети за репатриране и критични товари с капацитет до 48 операции на час. Emirates, Etihad Airways и flydubai възобновиха избрани полети за връщане на пътниците в родните им страни. Редовните търговски услуги все още не са възстановени. Авиокомпаниите планират поетапно разширяване на полетите след 5 март, след проверки за безопасност на въздушното пространство и координация с властите на гражданската авиация.

Ескалация на конфликта в Близкия изток

Ройтерс съобщава, че над 20 000 полета са били отменени в Близкия изток , оставяйки стотици хиляди пътници блокирани в терминалите. Много пътници са били принудени да търсят алтернативни начини да напуснат страната, включително платени чартърни полети и преминаване на сухопътни граници. Цените на билетите и трансферните услуги са се повишили рязко. Например, цената на полет от Мускат до Москва достигна 20 000 евро. Измамниците бързо се възползваха от ситуацията, предлагайки опции за напускане срещу прекомерни такси и след това изчезваха.

Руският съюз на туристическата индустрия оцени дневните загуби за компаниите в сектора на 1,5 милиона долара. Ако напрежението в региона продължи, общите загуби могат да достигнат десетки милиони.

Анализатори от International Investment отбелязват, че възстановяването на нормалната работа на летищата и икономическата стабилност зависи пряко от дипломатическото разрешаване на конфликта и осигуряването на въздушни коридори. В рамките на няколко дни емирствата загубиха своята привлекателност в туристическия сектор; инвестиционните проекти бяха спрени, а новите инвестиции както в индустрията, така и в недвижимите имоти се отлагат.

