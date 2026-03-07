Войната с Иран разтърси световните пазари: Петролът с исторически скок, борсите падат

Какво се случва с пазарите?

Геополитическото напрежение около Иран доведе до силни сътресения на световните финансови пазари през изминалата седмица. Цените на петрола отбелязаха исторически ръст, докато фондовите пазари в САЩ, Европа и Азия се понижиха рязко. Инвеститорите са все по-притеснени от комбинацията от скъп енергиен ресурс, слаб икономически растеж и нарастваща инфлация, съобщава CNN.

Рязък спад на борсите

Американските фондови пазари затвориха със значителни загуби в петък. Индексът Dow Jones се понижи с 453 пункта (0,95%), след като по-рано през деня спадът достигна почти 950 пункта.

Другите основни индекси също отбелязаха спад:

S&P 500 – понижение от 1,33%

Nasdaq – спад от 1,59%

На седмична база Dow Jones загуби около 3%, което е най-слабата му седмица от април. S&P 500 падна с около 2%, най-лошото му представяне от октомври.

Още по-сериозни бяха загубите на международните пазари:

европейският индекс Stoxx 600 се понижи с 5,55%

японският Nikkei 225 спадна с 5,5%

Исторически скок на цените на петрола

Най-драматичното движение се наблюдава при енергийните пазари. Американският суров петрол поскъпна с 12,2% до 90,90 долара за барел, което е най-големият еднодневен скок от май 2020 г. Международният бенчмарк Brent се повиши с 8,5% до 92,69 долара за барел.

За цялата седмица цените скочиха още по-рязко:

американският петрол – около 36%

Brent – около 27%

Това е най-голямото седмично поскъпване на американския петрол, откакто фючърсите на WTI започват да се търгуват през 1983 г. Основната причина е конфликтът с Иран, който практически спря потока на петрол през стратегическия Ормузки проток и създаде сериозни затруднения за производителите в региона.

Пазарите се приближават до паника

Според анализатори настроенията сред инвеститорите бързо се влошават.

„Инвеститорите преминаха от самодоволство до ръба на паниката – и може скоро да стигнем до истински момент на паника“, коментира Боб Макнали, президент на Rapidan Energy Group.

Допълнително напрежение внесе изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че няма да има сделка с Иран без „безусловна капитулация“.

Риск от енергийна криза

Министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби предупреди пред Financial Times, че всички износители на енергия от Персийския залив може да бъдат принудени да спрат производството. Това би довело до още по-рязко поскъпване на петрола и енергията.

Подобно развитие би могло да предизвика нова вълна на инфлация – сценарий, който силно тревожи инвеститорите.

Слабият пазар на труда усилва притесненията

Напрежението на пазарите беше засилено и от по-слаб от очакваното доклад за заетостта в САЩ.

Според данни на Бюрото по трудова статистика:

американската икономика е загубила 92 000 работни места през февруари

безработицата се е увеличила до 4,4%

Това създава сложна ситуация – икономиката показва признаци на забавяне, докато цените на енергията растат.

Риск от стагфлация

Анализаторите предупреждават за възможна комбинация от бавен растеж и висока инфлация, известна като стагфлация.

„Добавете по-високите цени на петрола, несигурността в търговията и нестабилния пазар на труда и получавате сложна стагфлационна смес от рискове“, отбелязват анализатори от JP Morgan.

Федералният резерв е „между чука и наковалнята“

Новите икономически данни поставят Федералния резерв в трудна позиция. Ако пазарът на труда отслабва, това би оправдало намаляване на лихвите, за да се стимулира икономиката. Но скъпият петрол може да доведе до нов скок на инфлацията, което би принудило централната банка да задържи високите лихви по-дълго.

„Днешните данни може да са поставили Федералния резерв между чука и наковалнята“, коментира икономистът Елън Зентнър от Morgan Stanley.

