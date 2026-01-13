Две държави блокираха достъпа до Grok на Илон Мъск. Защо?

Какво се случва с Мъск и Grok?

Индонезия и Малайзия забраниха достъпа до Grok, след като чатботът с изкуствен интелект генерира сексуализирани изображения на реални жени и деца, съобщава The Business Insider. Министерството на комуникациите на Индонезия съобщи, че временно спира достъпа до Grok, за да „защити жените, децата и цялата общност от риска от фалшиво порнографско съдържание, създадено с помощта на технологии за изкуствен интелект“.

„Правителството смята практиката на некооперативни сексуални дийпфейкове за сериозно нарушение на човешките права, достойнството и сигурността на гражданите в цифровото пространство“, заяви министърът на комуникациите Меуция Хафид в изявление в събота.

В понеделник британският регулатор Ofcom започна разследване на X заради „дълбоко обезпокоителни“ сигнали за експлицитни дийпфейкове и сексуално насилие над деца, генерирани от Grok на платформата. Ако бъде установено нарушение на британското законодателство, X може да бъде глобена с до 24 милиона долара или 10% от глобалните приходи.

Малайзия последва примера

Снимка: Getty Images

Отделно, в неделя Малайзия последва примера на Индонезия, като забрани Grok. Регулаторите на югоизточноазиатската държава заявиха, че са ограничили достъпа до чатбота, след като AI-моделът е бил използван за създаване на „сексуално експлицитни“ и „неконсенсусно манипулирани изображения“, включително „съдържание, включващо жени и непълнолетни“.

В изявление Комисията по комуникации и мултимедия на Малайзия каза, че по-рано този месец е изпратила уведомления до X Corp и xAI с искане платформата да въведе по-строги защити.

Комисията отбеляза, че отговорите на двете компании „се основават предимно на механизми за докладване от потребителите“ и не адресират „присъщите рискове“, създавани от Grok.

xAI и досегашните санкции

Компанията xAI на Илон Мъск разработва Grok и притежава X, която интегрира бота в платформата си. Индонезия, която е третият по големина пазар на X в света, вече е предприемала мерки срещу социални медии като Tumblr и Reddit заради експлицитно съдържание.

Grok под натиск

Снимка: Getty Images

Правителства по света насочиха вниманието си към Grok, след като някои потребители го използваха, за да „събличат“ дигитално реални хора на снимки и да публикуват резултатите в X. Френските власти заявиха пред Politico този месец, че ще разследват сексуално експлицитните дийпфейкове, генерирани от Grok.

Индийското правителство пък посочи в писмо до главния представител по съответствието на X в страната, че Grok се „злоупотребява от потребителите“ за създаване на „изображения или видеа на жени по унизителен или вулгарен начин с цел непристойно унижение“.

Министерството поиска X да извърши „цялостен технически, процедурен и управленски преглед“ и да премахне съдържанието, което нарушава законите на страната.

Британският премиер Киър Стармър също разкритикува експлицитните изображения, генерирани от Grok, като ги нарече „позорни“ и „незаконни“ в радио интервю миналата седмица.

Междувременно няколко американски сенатори поискаха от Apple и Google да премахнат X и Grok от своите магазини за приложения заради изображенията.

Мъск отговори на критиките този месец в X, като каза на един потребител: „Всеки, който използва Grok за създаване на незаконно съдържание, ще понесе същите последствия, както ако качи незаконно съдържание.“ В отделна публикация акаунтът за безопасност на X написа, че компанията предприема действия „срещу незаконно съдържание в X, включително материали със сексуално насилие над деца (CSAM), като го премахва, блокира акаунти за постоянно и работи с местни правителства и правоохранителни органи при необходимост“.

След напрежението генераторът на изображения на Grok вече е достъпен само за платени абонати.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN