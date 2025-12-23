Солена глоба за Ryanair

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (AGCM) обяви днес, че е наложила глоба в размер на над 225 млн. евро на ирландския нискотарифен превозвач „Райънеър“ (Ryanair) за злоупотреба с господстващо положение, тъй като авиокомпанията е възпрепятствала достъпа на туристическите агенции до нейните услуги.
Ирландската авиокомпания е „приложила злоупотребяваща стратегия“, насочена към затрудняване на туристическите агенции да комбинират полети на Ryanair с други услуги в продължение на близо две години - от април 2023 г., като тези практики са продължили поне до април 2025 г. включително, се посочва в изявление на италианския регулатор.
Според антимонополния орган тази стратегия е имала за цел „да блокира, възпрепятства или направи по-трудна, а в някои случаи и да оскъпи (в икономически или технически план), резервирането на полети на неговия сайт (ryanair.com) от страна на туристическите агенции“. Това се отнася както за комбинирането на полети на Ryanair с други авиокомпании, така и с туристически и застрахователни услуги, обяснява регулаторът.
„Тези практики са подкопали способността на туристическите агенции да закупуват билети за полети на Ryanair и да ги комбинират с други авиокомпании и/или с допълнителни туристически услуги, като по този начин е била намалена пряката и непряката конкуренция между агенциите“, подчертава Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия.
През 2019 г. нискотарифният превозват вече беше глобен с 3 милиона евро в Италия за политиката си на таксуване на ръчен багаж, но впоследствие санкцията беше отменена от административен съд.
