На около 400 км от София се намира приказно розово езеро с минерална вода

Цветът на езерото е напълно естествен

В северната част на Сърбия, в областта Бачка, се намира едно необичайно място, което през последните години привлича все повече туристи. Баня Пачир е известна с езеро, чиято вода през лятото придобива наситено розов до червеникав цвят.

Селото се намира на около 500 км от София и приблизително 420 км от българската граница при Калотина. Заради сравнително близкото разстояние много туристи посещават мястото за уикенд или кратка почивка.

Червено природно чудо

На пръв поглед езерото изглежда сякаш е оцветено изкуствено, но цветът му е напълно естествен. Водата извира от дълбочина около 1400 метра, като носи топлината на земните недра и голямо количество минерали.

Специфичният розово-червен оттенък се дължи на високата концентрация на йод, бром и литий. Интензивността на цвета се променя според слънчевата светлина – колкото по-топъл и слънчев е денят, толкова по-наситен става цветът на водата, пише Biznis Kurir.

Вода с лечебни свойства

Термалната баня днес не е просто любопитна туристическа атракция. Минералният извор има официален сертификат, а много хора споделят, че помага при кожни заболявания като псориазис и екзема.

Течността извира с много висока температура и за къпане се охлажда до около 30–35 градуса. Според посетители тя може да облекчи и болки в мускулите и ставите, включително при хроничен ревматизъм.

Освен това изпаренията на йод и сол създават микроклимат, подобен на морския, който може да бъде полезен за хора с астма и алергии.

Колко струва посещението?

Мястото е сравнително малко, но добре организирано. Освен откритото езеро с площ около 2000 кв. м, то разполага и със закрита част с два басейна, които позволяват къпане и през зимата.

Интересното е, че един билет дава достъп както до езерото, така и до закритите басейни. Дневният билет за възрастни е 500 сръбски динара (около 4,30 евро), а за деца – 300 динара (около 2,60 евро).

