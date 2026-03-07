×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
87.44 $/барел
Bitcoin
$68,113.2
Последвайте ни
1 USD
1.1561 BGN
Петрол
87.44 $/барел
Bitcoin
$68,113.2
Свят На около 400 км от София се намира приказно розово езеро с минерална вода

На около 400 км от София се намира приказно розово езеро с минерална вода

bTV Бизнес екип

Цветът на езерото е напълно естествен

В северната част на Сърбия, в областта Бачка, се намира едно необичайно място, което през последните години привлича все повече туристи. Баня Пачир е известна с езеро, чиято вода през лятото придобива наситено розов до червеникав цвят.

Селото се намира на около 500 км от София и приблизително 420 км от българската граница при Калотина. Заради сравнително близкото разстояние много туристи посещават мястото за уикенд или кратка почивка.

Червено природно чудо

На пръв поглед езерото изглежда сякаш е оцветено изкуствено, но цветът му е напълно естествен. Водата извира от дълбочина около 1400 метра, като носи топлината на земните недра и голямо количество минерали.

Специфичният розово-червен оттенък се дължи на високата концентрация на йод, бром и литий. Интензивността на цвета се променя според слънчевата светлина – колкото по-топъл и слънчев е денят, толкова по-наситен става цветът на водата, пише Biznis Kurir.

Ето коя ще бъде

Вода с лечебни свойства

Термалната баня днес не е просто любопитна туристическа атракция. Минералният извор има официален сертификат, а много хора споделят, че помага при кожни заболявания като псориазис и екзема.

Течността извира с много висока температура и за къпане се охлажда до около 30–35 градуса. Според посетители тя може да облекчи и болки в мускулите и ставите, включително при хроничен ревматизъм.

Освен това изпаренията на йод и сол създават микроклимат, подобен на морския, който може да бъде полезен за хора с астма и алергии.

Кои страни са най-засегнати от прекъсването на доставките на природен газ?

Колко струва посещението?

Мястото е сравнително малко, но добре организирано. Освен откритото езеро с площ около 2000 кв. м, то разполага и със закрита част с два басейна, които позволяват къпане и през зимата.

Интересното е, че един билет дава достъп както до езерото, така и до закритите басейни. Дневният билет за възрастни е 500 сръбски динара (около 4,30 евро), а за деца – 300 динара (около 2,60 евро).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата