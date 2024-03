Интересни артефакти, които бяха извадени от "Титаник"

Останките от Титаник бяха изгубени в морето за 73 години

RMS Titanic, Inc. направи седем експедиции за изследване и възстановяване, за да извади артефакти от Титаник от подводното място между 1987 и 2004 г.

От 1987 г. частна американска компания, наречена RMS Titanic, Inc., е спасила повече от 5000 артефакта от Титаник. Тези реликви включват всичко - от части от корпуса до порцелан.

След тези експедиции някои артефакти от "Титаник" са донесли хиляди долари чрез търгове, като например входен билет за разкошните турски бани на кораба, който беше продаден за 11 000 долара. Въпреки че предметите от стъкло, метал и керамика са често срещани сред колекциите, хартиените предмети са много по-редки, пише bestlifeonline.com.

„Хартиите или текстилните артикули, които бяха открити, оцеляха, защото бяха в куфари. Дъбената кожа на куфарите ги предпазваше“, каза Александра Клингелхофер, вицепрезидент на колекциите на Premier Exhibitions Inc. Клингелхофер описа куфарите като „капсули на времето“ което може да даде на хората "усещане за лицето, което притежава куфара".

Снимка: Getty Images

Сред намерените предмети е джобен часовник, който е спрял на 01:50, половин час след потъването на Титаник. Часовникът е намерен до тялото на Стюърд Седунари и днес се намира в „Музей на морския град”.

Парфюмни масла

Когато роденият в Германия химик Адолф Залфелд се качи на борда на "Титаник", той го направи с чанта, пълна с проби от различни парфюмни бутилки - всички те бяха намерени в останките на кораба. Саалфелд, пътник в първа класа, възнамеряваше да отвори собствен магазин за парфюми в Америка - мечта, която за съжаление никога не осъществи.

В публикация в Instagram, Titanic: The Artifact Exhibition сподели снимка на тези стъклени флакони, които „все още излъчват ароматите на маслата, които съдържат“.

„Всеки стъклен флакон съдържаше един аромат, идентифициран с етикет, прикрепен към флакона. Стъклото на свой ред беше обвито в метален цилиндър, който след това беше съхраняван в малко кожено портфолио. Естествените масла от роза, лавандула, бергамот и други растения трябваше да бъдат смесени в парфюми. Ръчно написаните етикети тук са за Floral Otto of Lily of the Valley, Floral Otto W и Thyme Red", споделят те.

Чифт ръкавици

Чифт бели памучни ръкавици беше един от артефактите, открити в останките на "Титаник", и оттогава те бяха наречени едни от „най-редките артефакти на "Титаник", откривани някога“, според USA Today.

Ръкавиците са били излагани в различни изложби на Титаник, откакто са били намерени.

Ноти, изсвирени от музикантите



Въпреки че са били потопени в океана в продължение на 73 години, водолазите извадиха нотен лист за песента "Put Your Arms Around Me, Honey" от постановката на Бродуей от 1910 г. на Madame Sherry. Изсвирена е от обречените музиканти на потъващия кораб, според Dothan Eagle.

Откакто е открит, артефактът е бил изложен на няколко изложби на "Титаник".

Гривна с гравирано име на пътник от трета класа



От останките на "Титаник" излезе и женска гривна от 15-каратово розово злато и сребро с името "Ейми", инкрустирано в диаманти.

В книгата си от 1998 г. „Титаник: Първо жените и децата“ Джудит Гелър, бивш директор по мърчандайзинг за изложбата „Титаник“, предполага, че може да е принадлежал на Ейми Стенли, пътник в трета класа.

„Най-ценната бисквита в света“

Когато се продаде за 23 000 долара през 2015 г., Олдридж нарече крекера Spillers and Bakers Pilot „най-ценната бисквита в света“.

Крекерът беше част от комплект за оцеляване и беше „спасен от Джеймс Фенуик, пътник на Карпатия, който качи оцелели от Титаник“, съобщи BBC. „Той го държеше в плик, с оригинален надпис „Пилотска бисквита от спасителната лодка на "Титаник", април 1912 г.“