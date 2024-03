Най-добрите филми с Оскар за всички времена, които направиха над 1 млрд. долара в боксофиса

Само 53 филма от стотиците номинирани в наградите Оскар са направили повече от 1 млрд. долара

Топ Гън: Маверик (2022)

Общо в касата: $1,468,499,044

Друг филм, който имаше предимството на носталгията на своя страна, е "Топ Гън: Маверик" (Top Gun: Maverick). Оригиналният филм с участието на Том Круз беше пуснат през 1986 г.

С почти 40-годишна разлика между двата филма, няколко поколения изобщо не бяха запознати с историята. Успехът на филма беше експлозивен, което се отразява в приходите от боксофиса и получи признание от критиците с номинация за най-добър филм. „Маверик“ спечели шест номинации и една победа за най-добър звук на наградите, но независимо от това си остава неповторим успех.

Аватар: Пътят на водата (2022)

Общо в касата: $2,317,514,386

Камерън се завръща отново с още един филм в този списък, Аватар: Природата на водата (Avatar: The Way of Water). Дългоочакваното продължение стана първият филм след COVID-19, който спечели 2 млрд. долара в боксофиса, показвайки способността си да върне публиката в кината.

В допълнение, той се превърна във втория филм, който премина толкова бързо цифрата от 2 млрд. долара в боксофиса, след "Отмъстителите: Краят", само 39 дни след излизането си (чрез Business Insider). Пътят на водата имаше забележим спад в приходите от предисторията, но успя да спечели Оскар за най-добри визуални ефекти и да бъде номиниран за най-добър филм.