Зад кулисите на авиацията: Ето как протичат ремонтите на самолети у нас

Компанията иска да превърне България в център за поддръжка на гражданска и военна авиация

На мястото, откъдето през 1947 г. излита първият редовен граждански полет в България, днес се случва друга, по-малко видима, но също толкова важна част от авиацията.

В някогашната зона на първата аерогара на летище „Враждебна“ днес се намира базата на Plane Tech - място, където самолетите не започват своето пътуване, а преминават през процеса, който им позволява отново да се върнат безопасно в небето.

Влязохме в хангара на компанията, за да видим отблизо как изглежда тази невидима страна на авиацията. Зад нас самолет на голяма европейска авиокомпания е в процес на детайлна проверка. Панели са свалени, системи се инспектират, а инженери следят всеки елемент от машината. Тук няма място за компромис. В авиацията всяка проверка, всеки компонент и всеки подпис носят отговорност за безопасността на стотици хора.

За това как се изгражда бизнес в една от най-взискателните индустрии, как България се превръща в център за авиационна поддръжка и каква е следващата голяма стъпка пред компанията разговаряме със Стефан Марков – изпълнителен директор на Plane Tech.

„Шегуваме се, че напълно сглобен самолет стои в нашия хангар само няколко часа от целия си престой“, казва той с усмивка. Защото зад всеки полет стои огромна работа, която пътниците никога не виждат, работа на инженери, механици и специалисти, които връщат самолетите обратно в небето.

Най-голямата база за базово обслужване на самолети в България

Три ремонтни линии, денонощен режим на работа и практически пълен производствен капацитет. Така изглежда днес Plane Tech, която е най-голямата база за базово техническо обслужване на самолети на летище София.

Компанията е основана през 2018 г. от специалисти с дългогодишен опит в авиацията и само за няколко години успява да се превърне в доверен партньор на едни от най-големите европейски авиопревозвачи.

Днес са реализирали над 37 милиона евро приходи, обслужили са повече от 450 самолета, натрупали са над 380 000 човеко-часа работа и разполагат с екип от над 180 специалисти, които събират повече от 340 години професионален опит в авиационната индустрия.

Компанията е специализирана в линейното и базово обслужване на самолетите Airbus A320 (CEO и NEO) и Boeing 737 (Classic, NG и MAX), като едновременно работи по три линии за тежко техническо обслужване.

„Обикновено новият клиент започва с един или два проекта. Ако оправдаем очакванията му, той се връща отново. Така се печели доверие в нашия бизнес“, казва Марков.

История, започнала преди повече от 30 години

За Стефан Марков авиацията не е просто професия. През 1989 г. той завършва Военно-въздушното училище в Долна Митрополия, тогава единственото учебно заведение в България, което подготвя авиационни инженери. Скоро след това започва работа в авиокомпания „Балкан“, точно когато националният превозвач модернизира флота си с Airbus A320, Boeing 737 и Boeing 767.

„Участвах във въвеждането на Airbus A320. През 1992 година „Балкан“ беше сред първите авиокомпании в света, които използваха този самолет за редовни пътнически полети. Така A320 се превърна в самолета на моя живот“, разказва той.

Днес този опит е в основата на развитието на компанията.

Най-важната инвестиция са хората

Авиацията е индустрия, в която технологиите са толкова добри, колкото хората, които ги поддържат.

Макар България да има традиции в подготовката на авиационни специалисти чрез Техническия университет, ВВВУ „Георги Бенковски“ и професионалните гимназии, практическата подготовка често изостава от нуждите на индустрията. Компанията инвестира и в развитието на своите служители чрез международната система Hay за оценка и възнаграждение, ежегодни лидерски обучения и ясна система за кариерно развитие.

Само през последните три години към екипа са се присъединили над 100 нови инженери, механици и логистици.

Следващата цел – България като център за гражданска и военна авиация

Снимка: Plane Tech

След като вече е утвърдена в гражданската авиация, компанията гледа към следващото предизвикателство – изграждането на капацитет за обслужване както на граждански, така и на военни самолети.

Проектът предвижда съвместно с „Терем-Летец“ изграждането на нов високотехнологичен хангар с площ от 10 000 кв. м и три производствени линии. Инвестицията е около 15 млн. лева, а новата база ще разкрие близо 90 работни места и ще генерира около 180 000 човеко-часа работа годишно.

Предвиждат се и специализирани ремонтни работилници за самолетни компоненти – от интериорно оборудване до аварийни системи и електроника.

Предимството е, че изискванията на гражданския стандарт EASA Part 145 и военния EMAR 145 практически съвпадат. Това означава, че една и съща инфраструктура може да обслужва както пътнически самолети Airbus и Boeing, така и военнотранспортни машини като Airbus A400M, C-130J Super Hercules и Spartan C-27J, както и бойни самолети като F-16 и Eurofighter.

Подобен модел вече успешно функционира във Франция и Румъния.

Следващата стъпка е проучване на възможностите за обслужване на самолети на германските Военновъздушни сили и изграждането на стратегическо партньорство между държавата и частния сектор.

„Частният и публичният сектор могат да изградят общ капацитет, който съчетава гъвкавостта на бизнеса с десетилетния опит на военната авиация“, казва Марков.

В момент, когато Европа инвестира все повече в сигурност, България има шанс да се превърне не просто в логистичен център, а в едно от местата, където се поддържат самолетите, които всеки ден свързват континента. И неслучайно това бъдеще започва именно там, откъдето преди почти 80 години е започнала историята на българската гражданска авиация.

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