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81.45 $/барел
Bitcoin
$62,439.6
Свят Цената на петрола на ОПЕК премина над 78 долара за барел

Цената на петрола на ОПЕК премина над 78 долара за барел

Свят

bTV Бизнес екип

Това се случва за първи път от 23 юни

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се покачи до 78,03 долара за барел, преминавайки над равнището от 78 долара за първи път от 23 юни, съобщи днес на страницата си петролният картел.

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 75,09 долара в петък. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия) и Мерей (Венецуела).

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Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 146,05 долара за барел, отчетена на 19 март 2026 година, припомни БТА. Предишният максимум от 140,73 долара за барел бе достигнат на 3 юли 2008 година.

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Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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