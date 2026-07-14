Дипломата вече не е достатъчна: Какво ще търсят работодателите през следващите години?

В Бизнес Видео Подкаст гостува Васка Бакларова - експерт по социално и икономическо развитие

Кои професии ще бъдат най-търсени през следващите години? Защо бизнесът изпитва все по-сериозен недостиг на кадри? И как родителите могат да помогнат на децата си да направят правилния избор на професия?

На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря Васка Бакларова - експерт по социално и икономическо развитие и организатор на инициативата „Парад на професиите“.

Според нея един от най-големите проблеми е, че много ученици избират къде да продължат образованието си, без да познават собствените си таланти и възможностите, които предлага пазарът на труда.

„Около 50% от учениците след седми клас избират училище според това къде ще учат приятелите им, а не според собствените си интереси и умения“, казва Бакларова.

По думите ѝ семейството има ключова роля при избора на професия, защото именно родителите могат да дадат на децата достатъчно информация, за да направят информиран избор.

„Нашата роля като родители не е да изберем вместо детето, а да му дадем възможност да избере информирано“, обяснява тя.

Експертът обръна внимание и на сериозния недостиг на кадри в индустрията, където все по-трудно се намират механици, заварчици, инженери и други технически специалисти.

„Публично се говори за модерни професии като маркетинг, мениджмънт и изкуствен интелект, но икономиката има огромна нужда от хора, които създават реални продукти и добавена стойност“, посочи Бакларова.

По думите ѝ през следващите години работодателите все повече ще оценяват реалните умения и мотивацията на кандидатите, а не единствено дипломата им. Все по-важни за работодателите ще бъдат придобитите практически умения, мотивацията и желанието за развитие, а кратките специализации и квалификации ще имат все по-голяма стойност.

„Все по-популярни ще стават обученията чрез кратки курсове, специализации и квалификации, които дават конкретни умения“, казва Бакларова.

Тя коментира и навлизането на изкуствения интелект, който според нея ще промени много професии, но няма да замени човешката креативност и способността за вземане на решения.

„Изкуственият интелект ще поеме рутинните дейности, но хората ще бъдат ценени заради умението да мислят, да анализират и да решават проблеми“, смята тя.

Бакларова е категорична, че през следващите години работодателите ще търсят все повече практически умения, мотивация и желание за развитие, а дипломата сама по себе си ще има все по-малка тежест.

„Работодателите вече не търсят само дипломи. Те търсят хора, които искат да се развиват и могат да учат през целия си професионален път“, казва още тя.

В заключение експертът подчертава, че бъдещето на пазара на труда зависи както от образователната система, така и от семейството и бизнеса.

„Най-важното е младите хора да получат право на информиран избор. Когато открият това, в което са добри, те не просто намират работа - изграждат успешна кариера“, заключава Васка Бакларова.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

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