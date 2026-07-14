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Блясък Боклукът от сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се превърна в хит: Фенове плащат до 100 долара

Боклукът от сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се превърна в хит: Фенове плащат до 100 долара

Блясък

bTV Бизнес екип

Голяма част от отпадъци са били изкупени почти веднага

Сватбата на Тейлър Суифт и звездата от Националната футболна лига (НФЛ) Травис Келси продължава да предизвиква интерес дори след края на празненството. Този път обаче не заради роклите, гостите или музиката, а заради... боклука, останал след събитието.

След края на сватбеното тържество нюйоркският артист Джъстин Джиняк събрал отпадъци около Madison Square Garden и ги превърнал в нестандартни арт сувенири. Той запечатал намерените предмети в прозрачни пластмасови кубчета под името „Pocket Garbage“ и ги предложил за продажба онлайн.

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Малките кубчета се продават за 25 долара, а по-големите достигат цена от 100 долара. Интересът се оказал толкова голям, че голяма част от тях били изкупени почти веднага.

Снимка: New York City Garbage

Сред предметите, които артистът открил около мястото на събитието, са близалка Ring Pop, единична безжична слушалка AirPod и други на пръв поглед обикновени отпадъци.

„Обиколих района около Madison Square Garden и събрах всичко, което намерих. Имах идея и просто я осъществих“, разказва Джиняк пред CBS News. По думите му кубчетата са херметически затворени, така че не отделят миризми и могат да се съхраняват като сувенир.

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Артистът създава подобни миниатюрни композиции от отпадъци вече 25 години. Според него целта е да покаже, че дори изхвърлените вещи могат да придобият нов смисъл.

„Харесва ми да откривам красота и радост в нещата, които хората подминават или изхвърлят“, казва той, цитиран от Vice.

Идеята предизвика множество реакции сред нюйоркчани. Някои я определят като абсурдна, но други смятат, че феновете на Тейлър Суифт са готови да купят всичко, свързано с любимата им изпълнителка.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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