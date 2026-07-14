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$62,439.6
Финанси ЕЦБ избра 36 доставчици за пилотния си проект за дигитално евро

ЕЦБ избра 36 доставчици за пилотния си проект за дигитално евро

Финанси

bTV Бизнес екип

Пилотният проект ще помогне и за усъвършенстване на дизайна на дигиталното евро и потребителското изживяване

Европейската централна банка обяви във вторник, че е избрала 36 доставчици на платежни услуги (PSP) от еврозоната за пилотния си проект за дигитално евро.

Пилотният проект е от решаващо значение за тестване на техническата функционалност и оперативните процеси на дигиталното евро, както и за подобряване на потребителското изживяване. Пилотният проект има за цел да подпомогне текущата подготвителна работа за потенциалното емитиране на дигитално евро и се очаква да започне през втората половина на 2027 г. за период от 12 месеца, посочва ЕЦБ.

Проектът ще се проведе в ЕЦБ и 19 други централни банки от еврозоната - в Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.

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Участниците ще използват бета версията на дигиталното евро, за да тестват неговото представяне и дизайн, предаде БНР. Освен банкери, по проекта ще работят и хора, работещи в интернет търговията и услугите. Тази бета версия ще бъде функционално и технически близка до дигиталното евро, както е предвидено в проекта за законодателство, но няма да има статут на законно платежно средство.

Някои от избраните доставчици - известни като дистрибуторски доставчици на платежни услуги - ще предоставят на служителите на Евросистемата достъп до бета услуги за дигитално евро, като например създаване на бета сметка за дигитално евро и плащане, а други - известни като придобиващи доставчици на платежни услуги - ще обслужват избрани търговци и ще им дават възможност да получават бета плащания в дигитално евро. Някои доставчици ще играят двойна роля на придобиване и дистрибуция.

"Силният пазарен интерес към пилотния проект показва готовността на частния сектор да се ангажира активно и бързо да напредне с проекта за дигитално евро, за да укрепи европейския платежен пейзаж", заяви ръководителят на проекта - Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, като добави:

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"Очакваме с нетърпение по-задълбочено ангажиране, докато работим и се учим заедно с европейските доставчици на платежни услуги в разработването на сигурно, ефикасно и приобщаващо дигитално евро".

Пилотният проект ще помогне и за усъвършенстване на дизайна на дигиталното евро и потребителското изживяване. Актуализации за напредъка ще бъдат публикувани редовно на специалната уеб страница на ЕЦБ, посветена на пилотния проект за дигитално евро. Като следващи стъпки, избраните доставчици на платежни услуги ще работят в тясно сътрудничество със съответните си национални централни банки и ЕЦБ, за да извършат необходимата подготовка за пилотния проект.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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