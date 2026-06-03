3D принтиране на мебели: Как българи превръщат отпадъците в интериорен дизайн?

Технологията навлиза в интериорния дизайн с обещание за по-малко отпадък и повече персонализация

В продължение на десетилетия мебелната индустрия работи по един и същ модел - суровина, фабрика, транспорт, склад. Всяка маса, стол или етажерка преминава през дълга производствена верига, която генерира отпадък още преди продуктът да стигне до дома.

За екипа на Studio Atis обаче бъдещето изглежда различно - според тях следващото поколение мебели няма да се произвежда по традиционния начин, а ще се принтира.

3D принтирането, което доскоро се свързваше основно с прототипи и инженерни приложения, постепенно навлиза в интериорния дизайн. Вместо материалът да бъде изрязван и обработван, той се наслагва слой по слой до получаването на готов продукт. Резултатът е по-малко отпадък, по-голяма свобода на дизайна и възможност за създаване на мебели, които трудно могат да бъдат произведени по традиционен начин.

Идея, родена по време на пътешествие

Снимка: Ivaylo Bilalov

Историята на Studio Atis започва далеч от работилницата и 3D принтерите.

Преди няколко години Ивайло Билалов, основател на Studio Atis, поема по известния маршрут "Камино де Сантяго". Както много от хората, които изминават маршрута, и той си поставя лична цел - да вземе важно решение за бъдещето си и да преобрази своя бизнес.

По това време компанията му предлага основно услуги по 3D моделиране и принтиране. Технологията е налице, но липсва по-голямата визия за това как тя може да бъде приложена извън индустриалните услуги.

Именно по време на пътуването се ражда идеята за Studio Atis – име, което идва от Additive Technologies and Interior Solutions. Целта е компанията да надгради чистото 3D принтиране и да започне да създава цялостни решения за интериорен дизайн чрез адитивни технологии.

„Бях си поставил за цел да променя структурата на фирмата и това, което искам да предлагам“, разказва Билалов. Оттам нататък компанията постепенно се трансформира от доставчик на услуги в студио, което разработва собствени продукти и дизайнерски концепции.

Когато отпадъкът се превърне в суровина

Зад нестандартните форми и дизайни стои една по-малко видима, но също толкова важна част от бизнеса - материалите.

За разлика от традиционното мебелно производство, което разчита на нови суровини, Studio Atis работи с материали, произведени от рециклирана пластмаса. Част от тях идват от пластмасови бутилки, индустриални опаковки, панели от вендинг машини и дори компоненти от зарядни станции за електромобили. Вместо да се превърнат в отпадък, тези материали получават втори живот под формата на мебели, осветителни тела и интериорни елементи.

Суровината пристига под формата на пластмасов гранулат - малки пластмасови пелети, които служат като основа за производството. За разлика от по-разпространените 3D принтери, които работят с филамент, индустриалната система на Studio Atis използва директно гранули. Това позволява по-ниска себестойност на производството, по-голям обем на принтиране и по-висока ефективност при създаването на големи изделия.

След като бъдат заредени в машината, гранулите преминават през три нагревателни зони, където се разтапят и се превръщат в хомогенна маса. Оттам принтерът започва да изгражда продукта слой по слой по предварително създаден дигитален модел. Именно този процес позволява създаването на сложни форми и структури, които трудно могат да бъдат произведени чрез конвенционални методи.

Според Билалов това е една от най-големите възможности на технологията - да намалява отпадъка и едновременно с това да дава нов живот на материали, които иначе биха завършили на сметището.

Форми, които трудно могат да бъдат произведени по традиционен начин

Едно от най-големите предимства на 3D принтирането е свободата на дизайна.

Докато традиционното производство е ограничено от машини, инструменти и производствени процеси, адитивните технологии позволяват създаването на много по-сложни геометрични и параметрични форми.

Studio Atis работи с над 100 различни цвята на материалите, което допълнително разширява възможностите за персонализация. Но според Билалов истинската сила на технологията не е в цветовете, а във възможността да се създават продукти, които трудно или икономически неизгодно биха могли да бъдат произведени по стандартен начин.

Вдъхновението за много от проектите идва от природата. Органичните форми, плавните линии и естествените структури често намират място в дизайните на студиото.

„Според нас мебелите са изкуство. Повечето хора ги възприемат като нещо, което просто върши работа. Ние искаме те да бъдат част от характера на пространството“, казва той.

Как се създава една 3D принтирана мебел?

Всичко започва с идея. Понякога тя идва от разходка сред природата, друг път от архитектурен елемент, интересна текстура или форма, която екипът забелязва по време на пътуване.

След това концепцията се превръща в дигитален 3D модел. Именно той задава всяка извивка, размер и детайл на крайния продукт.

Следващата стъпка е самото принтиране. Машината започва да изгражда обекта слой по слой, като в зависимост от размера и сложността на проекта процесът може да продължи между два - два дни и половина. От първоначалната идея до завършения продукт обикновено са необходими между два и пет дни.

„Най-хубавото е, че можем много бързо да преминем от идея към реален продукт“, обяснява Билалов. Това позволява на студиото да експериментира с нови концепции и да създава персонализирани решения за конкретни пространства и клиенти.

Български пионери на пазар без конкуренция

Макар 3D принтирането да набира популярност в Европа и Северна Америка, в България сегментът на 3D принтираните мебели все още е в ранен етап на развитие.

Според Билалов към момента почти няма компании, които да предлагат подобни продукти като основна дейност. На пазара съществуват производители на декоративни елементи и осветителни тела, но мебелите остават сравнително неизследвана територия.

В световен мащаб технологията вече намира приложение в облицовки на сгради, търговски пространства, архитектурни елементи и интериорен дизайн. Именно затова от Studio Atis вярват, че тепърва ще виждаме все повече подобни решения и в България.

Ще принтираме ли мебелите си у дома?

Колкото и футуристично да звучи, според Ивайло Билалов това няма да се случи скоро.

Причината е проста - принтерите, способни да създават мебели в реален размер, са индустриални машини, които изискват сериозно пространство и специфична инфраструктура.

Това обаче не означава, че технологията няма да стане по-достъпна. Напротив. Според него 3D принтирането ще продължи да навлиза в интериорния дизайн, защото позволява съчетаването на персонализация, устойчивост и бързо производство по начин, който трудно може да бъде постигнат чрез традиционните методи.

Билалов не вижда бъдещето като битка между фабриките и принтерите. Масовото производство винаги ще има своето място. Но паралелно с него се оформя нов сегмент - този на бутиковите, персонализирани и устойчиви продукти.

„Хората винаги ще имат нужда от масово произведени мебели. Ние просто предлагаме различен подход - такъв, който дава повече свобода на дизайна и повече възможности за персонализация“, казва той.

За Studio Atis именно там се крие най-голямата възможност - в създаването на мебели, които не просто запълват пространство, а разказват история за технологията, дизайна и втория живот на материалите.