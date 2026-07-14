Google прави сървъри от боклук - превръща 2000 стари телефона в мощен хардуер

Този проект има за цел да спаси изхвърлените устройства

Вместо да се озовава на сметище или на дъното на чекмедже, вашият стар, счупен телефон може да стане част от следващата голяма революция в облачните технологии. Google, в сътрудничество с Калифорнийския университет, стартира експеримент, който вижда огромна, неизползвана процесорна мощност в изхвърления хардуер, поради което масово ще превърне тези устройства в евтини облачни сървъри.

Този проект има за цел да спаси изхвърлените устройства от съдбата на електронните отпадъци. Планът е университетът да пусне първия си център за данни, изграден от 2000 стари телефона Pixel, през есента на 2026 г., за да осигури на студентите евтино пространство в облака.

Тъй като старите батерии представляват риск за сигурността, а екраните само губят място, процесът на трансформация започна с разглобяване на телефоните до самата дънна платка.

След почистване инженерите инсталираха операционна система Linux върху платките и ги групираха в клъстери от 25 до 50 броя, които работят заедно като един малък сървър, пише Smart life.

Техническата обосновка за този проект всъщност е много по-голяма, отколкото повечето хора си мислят. Тестовете на Google показаха, че производителността на процесорите на съвременните телефони може да надмине мощността на някои съвременни компютърни сървъри. Например, процесорът на модела Pixel Fold от 2023 г. победи класическия сървър на ASUS в повечето стандартни тестове, пише Fox News.

Телефоните обаче имат по-малко памет и значително по-малко ядра, така че не са предназначени за тежки задачи като обучение на изкуствен интелект. От друга страна, те са перфектни за по-леки задачи.

Ранните експерименти показаха, че клъстер от само 20 телефона може лесно да поддържа система за подаване на тестове за повече от 75 студенти, с по-ниска латентност от стандартните сървъри на Amazon AWS.

Разбира се, проектът има и сериозни ограничения. Телефоните са направени за джобове, а не за непрекъсната работа, което повдига сериозни въпроси относно охлаждането и издръжливостта на компонентите.

Също така, процесът на безопасно разглобяване на хиляди устройства изисква много човешки труд, така че крайните разходи за поддръжка ще решат дали тази идея ще се разпространи в световен мащаб или ще остане ограничена до университетска лаборатория.