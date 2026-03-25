Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания за милиони

Валентина Миланова успява да привлече най-големият инвестиционен рунд за женско здраве в света

В България всеки ден една жена губи битката с рака на шийката на матката. Парадоксът е, че това е заболяване, което в голяма степен може да бъде предотвратено с навременна ваксинация и редовен скрининг. Въпреки че съвременната медицина разполага с ваксини и методи за ранно откриване, хиляди жени у нас остават извън обсега на редовния скрининг – заради липса на време, дискомфорт или страх от процедурата.

Именно тук се появява идеята на Валентина Миланова да направи грижата за женското здраве по-достъпна, по-лесна и по-човешка. Нейната компания, Daye, разработи първия в света диагностичен тампон, който позволява на всяка жена да се тества за високорискови щамове на човешки папиломавирус (HPV) и инфекции в пълния комфорт и дискретност на собствения си дом.

Но иновациите ѝ не спират дотук – тя е създател и на първия в света обезболяващ тампон, насочен към 90% от жените, които изпитват менструални болки, често пренебрегвани от класическата медицина.

Откритието на Валентина влезе в списъка на най-добрите изобретения на 2024 г. на сп. Time, нареждайки се до хуманоидните роботи и суперкомпютрите.“

С над 24 милиона долара инвестиции и амбиция да даде на жените контрол върху собственото им тяло, Миланова доказва, че бизнесът може да бъде едновременно иновативен и дълбоко емпатичен.

От идея в библиотеката до глобален бизнес

Историята започва през 2017 г., далеч от лаборатории и фабрики.

„Стартирах компанията през 2017 година… участвах в Харвардските курсове в Софийския университет и там ми дойде идеята, че можем да използваме иновативни фибри в производството на менструални тампони“, разказва тя.

Любопитството я отвежда в Народната библиотека, където попада на стари научни изследвания за индустриалния коноп.

„Намерих… стари научни доклади, които показват, че фибрите от индустриален коноп са изключително абсорбиращи.“

Така се ражда първата ѝ идея за по-различен тампон, направен не от синтетични материали, а от по-естествени влакна. Но това, което започва като продуктова иновация, бързо се превръща в нещо много по-голямо.

„Индустрията за производство на тампони… е една от последните силно монополизирани индустрии… няма много разлика в различните брандове“, обяснява Миланова. За да създаде истинска промяна, тя трябва да изгради всичко от нулата – включително собствено производство.

Да създадеш стандарт там, където няма такъв

Когато влезете в производствената база на Daye в България, първото, което ви прави впечатление, е „чистата стая“. Служители в специални защитни костюми прецизно сглобяват продукти, които приличат на обикновени тампони, но всъщност са високотехнологични медицински изделия. Пред нашата камера Валентина разказва, че една от най-големите изненади по пътя ѝ е липсата на регулация в толкова интимен продукт.

„Много се гордея, че можем като българска компания да създадем световен стандарт…“, споделя тя.

Иновация в затворена индустрия

Да създадеш нов продукт в тази сфера означава да се сблъскаш със затворена и почти „тайна“ индустрия. Едно от най-смелите решения на Валентина е преместването на голяма част от дейността на Daye обратно в България през 2021 г. Тук тя открива не само талантливи инженери, които сами проектират сложните машини за производство (тъй като чертежите в тази индустрия са дълбоко пазена тайна), но и съмишленици. Много българи, завърнали се от чужбина по време на пандемията, намират в нейната компания смислена кауза – да работят от родината си за глобалния пазар.

„Всеки един механизъм трябваше да го измислим сами от самото начало.“, споделя Валентина.

Стотици „не“-та по пътя към успеха

Пътят към успеха е осеян с хиляди „Не“. Като млада жена от Източна Европа, тя се сблъсква с огромни предразсъдъци в консервативния свят на финансите. Най-трудната част обаче се оказва финансирането.

„Около 1% от глобалните инвестиции… отиват за женско здраве“, казва Миланова.

Като жена предприемач статистиката е още по-предизвикателна. „На първия рунд беше около 200 инвеститора… втория – 400… третия – 380.“

Въпреки това тя успява да постигне нещо безпрецедентно – най-големия инвестиционен рунд за женско здраве в света, воден от жена предприемач.

„Единственият начин… е, че не се отказвах… продължавах да чукам на врати“, казва тя.

Бизнес със смисъл

Зад цифрите и технологиите стои нещо по-дълбоко – човешката история.

„Всеки ден можем да получим обратна връзка… жена, която не е можела да излиза… или жена, която е разбрала, че има рак… по-рано“, споделя тя.

Именно това е двигателят зад работата ѝ:

„Жените са важна сила за нашето общество… не е правилно… да не им се позволява напълно да изживеят потенциала си.“ Историята на Миланова разбива и още един стереотип, че успехът изисква „правилния“ произход.

„Аз нямам медицинско образование, не съм инженер, не съм била в Оксфорд, Кеймбридж или Харвард, не происхождам от някакво специално семейство“, казва тя и добавя с усмивка:

„Много инвеститори, регулярно ме питат: „А, това е фабриката на баща ти ли е?“ Не, не е на баща ми. „А, на съпруга ти ли е?“ Не, не е на съпруга ми. Надявам се, че моята история може да бъде пример“.

Нейното послание е ясно:

„Ако се стараеш и търсиш информация, можеш да я намериш… можеш да постигнеш нещо, което мислиш, че трябва да съществува в света.“

Историята на Валентина Миланова не е просто разказ за успешен стартъп. Това е пример как една идея, родена от личен опит, научно любопитство и отказ да приемеш статуквото, може да се превърне в глобално движение. И може би най-важното - в решение, което спасява животи.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ВИЖТЕ ТУК:

