Български мед с мисия: Как Биляна Николова превърна традицията в иновация

4,5 млн. пакетчета годишно – как Мелифера изгражда устойчива марка

Пътят на Биляна Николова, основател на „Мелифера“, започва от традиционния български мед, за да стигне до иновативни функционални храни с международно признание. За нея бизнесът не е просто статистика, а „лично отношение“. Тя е лидер, който съчетава научния подход с етиката на устойчивото земеделие, доказвайки, че иновацията е най-силното оръжие на съвременната жена.

От хобито до бизнеса

Първоначално всичко започва постепенно, като хоби, но бързо набира скорост. „Представях си, че ще работя с мед, но не си представях, че ще направя продукти, които излизат извън буркана и стават функционални,“ споделя Биляна. Днес тя определя пътя си метафорично: „Първо беше по-леко, а сега е по-стръмно и по-нагоре.“

В производствената база на „Мелифера“ се работи с биологично сертифициран пчелен мед от десетина пчелари в цяла България.

„Най-вече работим с акациев мед, защото той е най-благодатен за целите на продукта,“ обяснява тя. Процесът включва хомогенизиране на меда с лиофилизирани плодове, масла и растителни екстракти.

Целта е да се създаде алтернатива на синтетичните енергийни гелове:

„Енергийните гелове за спортисти често използват доста изкуствен въглехидрат, а всъщност медът е много по-хубава алтернатива.“ Въпреки това работата със суровината не е лесна:

„Медът е труден за работа, защото е много сладък, много лепкав, кристализира... не желае да се смесва с другите съставки. Но нашият процес е вече утвърден в повече от 10 години, така че сме му хванали начина.“

Мащабът и отговорността на публичната компания

През 2022 г. компанията става публична, което носи нови отговорности. „

Публичната компания изисква голяма отговорност към инвеститорите и обществото. Това ни направи много по-сериозен бизнес,“ казва Биляна, но подчертава, че екипът е запазил своя дух: „Ние продължаваме да сме малки, ентусиазирани, работим като за себе си. Това е най-хубавият хибрид.“

Днес фабриката има капацитет от около 4,5 милиона пакетчета годишно, а продуктите се изнасят за Германия, Гърция, Близкия изток и САЩ. Според нея интересът към здравословните храни се е засилил след пандемията, защото „хората започнаха да разбират, че храната може да бъде и лекарство“.

Жената в бизнеса и личната мисия

Биляна не е срещала предразсъдъци като жена, но е усещала скептицизъм заради смяната на кариерата и възрастта си.

„Очаква се иновациите да се раждат от млади хора, но аз съм доказателство, че може да се случат и в по-зряла възраст... точно когато човек започва да вижда смисъла на продукта не само да направиш продукт, от който да спечелиш, а такъв, който да има кауза.“

За нея популяризирането на българския мед е лична мисия.

„Считам, че българският мед е подценен и той трябва да получи своето заслужено място на световната сцена,“ категорична е тя. Вместо да чака помощ от държавата, Биляна организира уъркшопи и семинари, защото вярва, че „с конструктивна нагласа се получава повече“.

Съвет към бъдещите предприемачи

Когато я питаме как успява да запази енергията си след 10-часов работен ден, тя отговаря:

„Намерете това, което харесвате, съчетайте го с работата и ще се окаже, че повече не работите.“ А на младите дами, които се страхуват да започнат, казва:

„Първо да си напишат добре домашното, да проверят дали идеята им е реалистична и след това да не се страхуват. Ако знаят, че продуктът има смисъл, това ще ги окрили.“

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук:

