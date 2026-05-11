Германците работят 5 минути за литър бензин - колко работи българинът за същото?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
България е 4-та по чистота на водата на Балканите
Къде пият най-чистата вода
София се доближава до Европа, Северозападът остава далеч
През април 2026 г. средностатистическият служител в Германия е работил около пет минути, за да си позволи литър от най-масовия бензин в страната. В България същата покупка струва значително повече труд — между 7 и почти 15 минути в зависимост от региона.
Изчисления на германския Институт „Ифо“, цитирани от БТА, показват, че въпреки поскъпването на петрола и напрежението около Ормузкия проток, горивата не представляват необичайна тежест за германските домакинства. Причината е дългогодишният ръст на доходите, който компенсира увеличението на цените. Средните брутни месечни доходи на служителите на пълен работен ден в Германия са били около 4 851 евро през 2025 г.
"Дори при цени от 2,40 евро за литър бензин Е10 или 2,50 евро за литър дизел, необходимото работно време остава предимно под нивата от периода 2006–2013 г.", посочва управляващият директор на „Ифо“ за Дрезден Йоахим Рагниц.
В България обаче сметката изглежда различно.
През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната брутна работна заплата в България достига 1369,24 евро, сочат данни на Националния статистически институт. При стандартна заетост — около 21 работни дни или 173 часа месечно — средното брутно възнаграждение в България възлиза на 7,91 евро на час, или приблизително 0,132 евро на минута труд, изчисли bTV Бизнес Новините.
Данните на платформата Fuelo показват, че средната цена на най-масовия бензин А95 в България е около 1,52 евро за литър. Това означава, че средностатистическият работещ трябва да отдели приблизително 11,5 минути труд, за да зареди един литър бензин.
С други думи – повече от двойно спрямо Германия.
На европейската карта България често изглежда като държава с евтини горива. Но подобни сравнения рядко отчитат най-важния фактор — покупателната способност.
Всъщност по-важният въпрос не е колко струва литър бензин, а колко доход и труд са необходими, за да бъде купен.
Разликата личи още по-ясно, когато се сравни колко гориво може да бъде купено с една средна месечна заплата.
При средна брутна заплата от около 4784 евро и цена на бензина от приблизително 2,40 евро за литър, средностатистическият германец може да си позволи близо 1990 литра бензин месечно.
В България средната брутна заплата от 1369 евро при цена от 1,52 евро за литър позволява покупката на около 900 литра бензин — повече от два пъти по-малко.
Регионалните различия в страната също остават сериозни. В София средната заплата позволява покупката на около 1400 литра бензин, докато във Видин — едва около 710 литра.
През последните години доходите в България растат с двуцифрени темпове, като средната заплата се е увеличила с около 11% само за година. Но цените на горивата също продължават да се движат нагоре на фона на напрежението на световните петролни пазари.
Според данни на Fuelo бензин А95 е поскъпнал с около 2% за месец, а бензин А98 — с над 2,3%.
Така, въпреки че България остава сред страните с по-ниски цени на горивата в Европа, за много домакинства — особено извън столицата — шофирането продължава да бъде значително по-скъпо като дял от доходите.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Къде пият най-чистата вода
Страната е на 16-то място в Европа по общо производство на възобновяема енергия