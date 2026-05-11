Германците работят 5 минути за литър бензин - колко работи българинът за същото?

София се доближава до Европа, Северозападът остава далеч

През април 2026 г. средностатистическият служител в Германия е работил около пет минути, за да си позволи литър от най-масовия бензин в страната. В България същата покупка струва значително повече труд — между 7 и почти 15 минути в зависимост от региона.

Изчисления на германския Институт „Ифо“, цитирани от БТА, показват, че въпреки поскъпването на петрола и напрежението около Ормузкия проток, горивата не представляват необичайна тежест за германските домакинства. Причината е дългогодишният ръст на доходите, който компенсира увеличението на цените. Средните брутни месечни доходи на служителите на пълен работен ден в Германия са били около 4 851 евро през 2025 г.

"Дори при цени от 2,40 евро за литър бензин Е10 или 2,50 евро за литър дизел, необходимото работно време остава предимно под нивата от периода 2006–2013 г.", посочва управляващият директор на „Ифо“ за Дрезден Йоахим Рагниц.

В България обаче сметката изглежда различно.

Колко трябва да работи българинът за литър гориво?

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната брутна работна заплата в България достига 1369,24 евро, сочат данни на Националния статистически институт. При стандартна заетост — около 21 работни дни или 173 часа месечно — средното брутно възнаграждение в България възлиза на 7,91 евро на час, или приблизително 0,132 евро на минута труд, изчисли bTV Бизнес Новините.

Данните на платформата Fuelo показват, че средната цена на най-масовия бензин А95 в България е около 1,52 евро за литър. Това означава, че средностатистическият работещ трябва да отдели приблизително 11,5 минути труд, за да зареди един литър бензин.

С други думи – повече от двойно спрямо Германия.

София се доближава до Европа. Северозападът остава далеч

В София средната брутна работна заплата в края на 2025 г. достига 1914 евро месечно. При стандартен месечен норматив от 173 часа това означава около 11,06 евро на час или 0,184 евро на минута. Данни на Numbeo показват, че средната цена на бензина в столицата е 1,36 евро за литър. Така софиянецът работи приблизително 7,4 минути за литър гориво. Това е най-близката до германските нива стойност в България. Във Враца средната брутна заплата е 1301 евро, а литър бензин струва около 1,30 евро. Там един работещ отделя приблизително 10,4 минути труд за литър. Във Варна ситуацията е сходна – средна брутна заплата от 1284 евро и цена на бензина от 1,33 евро означават около 10,8 минути работа. Най-тежка остава ситуацията в по-бедните региони. Във Видин, където средната работна заплата е едва 932 евро, а цената на бензина според Numbeo е около 1,31 евро за литър, необходимото време достига близо 14,6 минути труд за един литър. Така жител на Северозападна България работи почти три пъти повече за същото количество гориво в сравнение със средностатистическия германец. Разликата остава видима и на фона на други европейски държави. В Нидерландия, където бензинът е сред най-скъпите в Европа - около 2,47 евро за литър - средната нетна месечна заплата според Numbeo е приблизително 3362 евро. Това означава, че литър гориво струва около 7,6 минути труд. В Полша, където средната нетна заплата е около 1482 евро месечно, а бензинът струва приблизително 1,46 евро за литър, необходимото време за покупка на литър гориво е около 10,2 минути - под нивата в най-бедните региони на България, но значително над западноевропейските стойности. Средно за Европейския съюз цената на най-масовия бензин е около 1,81 евро за литър, а средният почасов разход за труд достига 34,9 евро. Това означава, че средностатистическият работещ в ЕС отделя приблизително 3 минути за литър гориво - няколко пъти по-малко в сравнение с най-бедните региони на България.

Евтиното гориво не означава достъпно гориво

На европейската карта България често изглежда като държава с евтини горива. Но подобни сравнения рядко отчитат най-важния фактор — покупателната способност.

Всъщност по-важният въпрос не е колко струва литър бензин, а колко доход и труд са необходими, за да бъде купен.

Разликата личи още по-ясно, когато се сравни колко гориво може да бъде купено с една средна месечна заплата.

При средна брутна заплата от около 4784 евро и цена на бензина от приблизително 2,40 евро за литър, средностатистическият германец може да си позволи близо 1990 литра бензин месечно.

В България средната брутна заплата от 1369 евро при цена от 1,52 евро за литър позволява покупката на около 900 литра бензин — повече от два пъти по-малко.

Регионалните различия в страната също остават сериозни. В София средната заплата позволява покупката на около 1400 литра бензин, докато във Видин — едва около 710 литра.

През последните години доходите в България растат с двуцифрени темпове, като средната заплата се е увеличила с около 11% само за година. Но цените на горивата също продължават да се движат нагоре на фона на напрежението на световните петролни пазари.

Според данни на Fuelo бензин А95 е поскъпнал с около 2% за месец, а бензин А98 — с над 2,3%.

Така, въпреки че България остава сред страните с по-ниски цени на горивата в Европа, за много домакинства — особено извън столицата — шофирането продължава да бъде значително по-скъпо като дял от доходите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN