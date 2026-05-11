Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Причината е използване на нейния образ за продажба на телевизори без нейно съгласие

Британската поп звезда Дуа Липа заведе дело за 15 милиона щатски долара срещу Samsung Electronics, твърдейки, че компанията е използвала нейното изображение върху опаковки на телевизори без разрешение или компенсация.

Позовавайки се на жалба, подадена на 8 май в Окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния, американската медия Variety съобщи на следващия ден, че Samsung е използвала образа на Липа върху картонени опаковки на телевизори, започвайки от 2025 г., като част от мащабна маркетингова кампания. В делото се твърди, че изображението е било използвано без знанието или съгласието на Липа, създавайки погрешното впечатление, че тя е рекламирала продуктите на Samsung.

„Лицето на г-жа Липа е било използвано видно за масова маркетингова кампания за потребителски продукт без нейно знание, без обмисляне и по отношение на което тя не е имала никаква дума, контрол или участие“, се казва в жалбата.

В жалбата се добавя, че отговорът на Samsung на искането на Липа е бил „пренебрежителен и безчувствен“, а телевизорът и опаковката му все още са на пазара и се продават в цялата страна. Поради това, твърди се, компанията е спечелила и продължава да печели „огромно“ от впечатлението, че певицата е одобрила телевизорите, когато всъщност не го е направила.

„Арогантността на Samsung в отказа си да спре нарушението потвърждава съзнателното ѝ пренебрегване на правата върху интелектуалната собственост и личната идентичност на г-жа Липа“, се твърди в жалбата, като се твърди, че компанията „се възползва от подразбиращата се (фалшива) връзка с Липа като спонсор на масово предлаганите телевизори на Samsung в кутиите, на които тя е видно представена“. „Умишленото и преднамерено нарушение на компанията“, добавя се в жалбата, е причинило „непоправима вреда“ на Липа.

Според подаденото заявление, Липа притежава авторските права върху изображението, използвано върху опаковката на Samsung, снимка, направена зад кулисите на фестивала Austin City Limits през 2024 г.

В хода на кариерата си певицата си партнира с няколко големи марки, като е глобален посланик на Puma, YSL Beauty, Bvlgari и Nespresso; съвместно създава модна линия с Донатела Версаче; сътрудничи си с Yves Saint Laurent за парфюма Libre; и работи в екип с Porsche, Apple, Chanel, Tiffany & Co. и няколко други луксозни и модни къщи. Наскоро тя участва и в кампания, промотираща Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано.