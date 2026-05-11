Домусчиев: Когато държавата харчи повече, отколкото икономиката произвежда, сметката се плаща от гражданите

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

България е изправена пред риск да влезе в дългова и инфлационна спирала, смята предприемачът

България е изправена пред риск да влезе в дългова и инфлационна спирала, ако държавата продължи да финансира раздут публичен сектор и губещи държавни структури с нови външни заеми. За това предупреди предприемачът и председател на КРИБ Кирил Домусчиев с публикация във фейсбук профила си.

Той сравнява ситуацията с филма "Титаник" - корабът потъва, а оркестърът на заемите, чиновниците и синдикатите свири. Според Домусчиев новото правителство на Румен Радев има броени месеци да овладее бюджетния дефицит и да спре насочването на заемни средства към непроизводителни разходи. Темата съвпада с обявения от Радев приоритет да бъде направен детайлен анализ на финансовото състояние на държавата, включително на скритите дефицити и неразплатените ангажименти.

Кирил Домусчиев: Инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци

В позицията си Домусчиев поставя основния въпрос така - когато държавата харчи повече, отколкото икономиката може да произведе, сметката накрая се плаща от бизнеса и хората. Според него проблемът не е само в размера на дефицита, а в това за какво се използват парите, пише "24часа". Ако заемите отиват за инвестиции, инфраструктура и стратегически проекти, те могат да помогнат на икономиката. Ако обаче се насочват към заплати, администрация, губещи дружества и нова бюрокрация, ефектът е обратен. Домусчиев твърди, че България е сред най-проблемните примери в Европа по разминаване между ръста на парите в икономиката и спада на производството.

По думите му паричната маса се е увеличила с около 20%, докато производството е намаляло с 9%. Това означава, че в икономиката влизат повече пари, но срещу тях не стои повече произведена стойност. Резултатът е натиск върху цените, по-висока инфлация и повече дълг.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

