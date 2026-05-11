Подгответе къщата си за бурята: Преди нея, направете тези неща, за да избегнете щетите

Напоследък често се случват нестабилни метеорологични условия

През последните години, през пролетта и лятото, често се случват нестабилни метеорологични условия, включително бурни ветрове, проливни валежи и резки промени в температурата. Когато прогнозата за времето предсказва буря, а тъмните облаци вече се приближават към дома ви, е важно да вземете предпазни мерки навреме, за да избегнете евентуални щети.

Популярната поговорка „по-добре превенция от лечение“ важи и когато става въпрос за метеорологични бедствия. Силният вятър, градушката и обилните валежи могат да причинят сериозни щети, чийто ремонт често струва няколко хиляди евро. Ето защо е най-добре да намалите риска предварително и да предпазите къщата от последствията от лошото време.

Проверете състоянието на покрива

Покривът е най-изложен по време на бури и е първият, който страда от вятър и дъжд. Затова е важно да проверите дали керемидите или други части от покривното покритие са повредени или изместени, за да предотвратите течове. Достатъчно е да се отдалечите на няколко метра от къщата и да видите дали липсват керемиди или метални части. Препоръчително е състоянието на покрива да се проверява поне веднъж годишно, тъй като дори най-малките пукнатини или повреди могат да доведат до проникване на вода.

Почистване на улуци и водосточни тръби

Улуците играят ключова роля за оттичането на дъждовната вода и предпазването на къщата от наводнения. Ето защо е необходимо да се почистват от листа, клони и други отпадъци, които могат да бъдат носени от вятъра, за да може водата да се оттича безпрепятствено. Запушените улуци често водят до преливане на вода и повреди по външните и вътрешните стени.

По време на обилни валежи улуците са една от най-важните защити за дома. Освен това е необходимо да се почистват шахтите пред къщата. Отстранете листа, кал и други отпадъци от решетките и капаците, за да се осигури нормално оттичане на водата. Когато шахтите са запушени с клони, боклук или кал, водата от двора или от улицата няма къде да се оттече, така че може да се задържи и да проникне в къщата.

Затваряйте добре прозорците и вратите

Отворените или затворени прозорци са едно от най-слабите места по време на силен вятър. Въпреки че изглежда като дреболия, много хора забравят да проверят прозорците и вратите си по време на бури. Трябва да затворите всичко добре, а допълнителна защита можете да осигурите, като спуснете щори или щори, които могат да смекчат ударите на вятъра и градушката, пише Daibau. Преди настъпването на буря се уверете, че всички отвори са затворени, за да предотвратите навлизането на дъжд и евентуални повреди.

Отстранете предмети, които могат да бъдат отнесени от вятъра

Голямо количество щети възникват, когато вятърът повдигне предмети от двора или терасата и ги хвърли върху прозорци, фасади или автомобили. Градински мебели, саксии, инструменти, чадъри или детски играчки е най-добре да се съхраняват в гараж, навес или друго затворено пространство. Също така се препоръчва сгъване на тентите.

Паркирайте колата на безопасно място

Колата не трябва да се оставя близо до дървета или места, където има опасност от падащи клони и други предмети. Най-безопасно е превозното средство да се постави в гараж или друго затворено пространство. хПо време на обилни валежи водата често се връща през подовите сифони поради високи нива на подпочвените води или претоварена канализация. Затова е необходимо да се провери дали сифоните са правилно затворени, за да се предотврати навлизането на вода в къщата.

Изключете електрическите уреди

Преди да започне гръмотевична буря, препоръчително е да изключите от контакта електрическите уреди, включително бойлери, хладилници, фризери, телевизори, компютри и перални машини. По този начин устройствата ще бъдат защитени от евентуално пренапрежение. И не забравяйте, превенцията винаги е по-евтина от ремонтите и отстраняването на щети. Въпреки че не можем да контролираме времето, можем да се подготвим навреме и максимално да защитим дома си от последствията от бурята.