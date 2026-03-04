Силата на „нежния“ бизнес: Уроците на Гена Събева след 30 години на върха

От хаоса на 90-те до зелената революция – една жена, която не се страхува да действа

Март е месецът, в който говорим за силата на жените. Не само като вдъхновение, но и като лидери, предприемачи и създатели на устойчиви промени в икономиката.

Все повече дами в България доказват, че успехът в бизнеса може да върви ръка за ръка с кауза, визия и отговорност към бъдещето. С това интервю поставяме началото на специална поредица, посветена на жените, които променят правилата на играта в бизнеса. Днес гостуваме на Гена Събева – предприемач с над 30-годишен опит, визионер и двигател на бизнес общности.

Когато пазарът се създаваше в движение

Когато Гена Събева прави първите си стъпки в бизнеса, концепцията за „бизнес среда“ на практика не съществува. Годината е 1989-а. Време на оцеляване, в което инженери стават таксиметрови шофьори, а търговията се случва по границите със Сърбия и Турция.

„Нямаше значение дали си мъж или жена,“ спомня си тя. „Всеки се спасяваше както може.“ В този хаос жените често се оказват по-гъвкави – едни подтикват мъжете си към действие, други директно поемат управлението. За Гена примерът идва от семейството, което веднага стартира бизнес – безценен урок „от първо лице“.

Предизвикателството да избереш

Най-трудното за нея не е работата, а изборът. В училище нито един предмет не я вдъхновява така, както междучасията и часът на класния. Защо? Защото там се случва истинското общуване и организация. След като избира търговията, всичко си идва на мястото. „Трудно е, докато вземеш решението. Оттам нататък просто действаш,“ споделя тя своята формула за успех.

Мисията на „Рематрак“

След три десетилетия в търговията с матраци, Гена Събева открива нов смисъл – в отпадъка. Годишно в България около 300 000 матрака се изхвърлят на боклука, а никой не знае къде отиват те. Така се ражда „Рематрак“ – площадка за рециклиране, която превръща стария матрак в суровина, вместо в екологична бомба.

Макар проектът все още да се самоиздържа, Гена вярва в неговата бизнес устойчивост. За нея кръговата икономика не е просто термин от доклади, а нов начин на мислене, за който българският бизнес тепърва трябва да намери време и воля.

Лидерството като действие

За Гена лидерските качества не са тема за обсъждане, а начин на живот. Като майка на три деца и активен общественик, тя владее „играта с времето“. „Влезе ли нещо в графика ми, то няма как да не се случи,“ казва тя с усмивка.

В семейната им компания за управление на проекти в строителството тя е в „предните линии“ на преговорите. Въпреки предразсъдъците в тази типично мъжка индустрия, тя е доказала, че опитът и професионализмът нямат пол. Нейната мисия днес е да предава този опит чрез националната менторска програма за жени предприемачи.

„Средата определя решенията ти. Ако твоята среда не ти пасва, намери нова.“

Мечтайте смело и действайте

Най-големият урок за Гена идва от нейната 16-годишна дъщеря, която след една менторска среща я пита: „Мамо, наистина ли са им толкова малки мечтите?“. Това провокира Гена да призове жените да не губят детския си размах с напредването на възрастта.

„Ние, жените, имаме интуиция, която ни подсказва пътя. Но само с летене в облаците не става“

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ВИЖТЕ ТУК:

