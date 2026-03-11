От София до Холивуд: Невена Николова, която превърна дантелата в лукс без срок

В свят на бърза мода тя създава рокли за десетилетия

Тя не е типичният дизайнер. В нейния свят модата не е индустрия на суетата, а на смисъла. В свят, обсебен от бърза мода, Невена Николова избира вечността. Във втория епизод от поредицата ни, посветена на успешните жени в бизнеса, ви запознаваме с една дизайнерка, която променя правилата на висшата мода.

Когато затворите очи и си представите висша мода, вероятно виждате блясък, светкавици и мимолетни тенденции. Но за Невена Николова, българката, чиито творения обличат Елизабет Харли, Никол Шерзингер и Ел Макферсън, истинската мода започва там, където консуматорските тенденции спират. Тя започва от „живата“ дантела, която в ръцете ѝ приема форми, разказващи истории.

Завоят на 180 градуса

Снимка: NEVENA

Пътят на Невена към световните подиуми не започва с детска мечта за скици и ревюта. Напротив, нейният старт е неочакван. След като получава образование в сферата на когнитивните науки в чужбина, тя се изправя пред житейски кръстопът, който я връща в България.

„Трябваше да намеря истинска причина да направя такъв голям завой,“ споделя тя. Тази причина се оказва занаятът, закодиран в нея още от дете, докато е гледала майка си да създава красиви вещи. Невена превръща това наследство в изкуство. Днес, с над 25 години опит, тя признава, че бизнесът ѝ е труден именно защото е останал занаятчийски в същността си.

Дантелата като отличителна черта предизвикателство

Ако има материал, който е станал неин почерк, това е френската дантела. Но не я бъркайте с романтичната декорация. За Невена тя е сложен, почти своенравен ресурс.

„Тя е изключително трудна за обработка, за манипулация,“ обяснява дизайнерката.

Като истински пионер, Невена трябва не само да укроти този материал, но и да обучи екипа си как да работи с него по начин, по който никой друг не го прави. Резултатът? Дрехи, които звучат в пълна хармония с жената, която ги носи.

Дрехата като инвестиция, а не като консуматив

В бизнес модела на Невена няма „пролет-лято“ или „есен-зима“. Нейният бранд няма печат за време. Философията ѝ е проста, но радикална за днешното консуматорско общество: една рокля е стойностна само ако е актуална и след десет години.

Това, което тя нарича „еко-дизайн“, не е просто използване на органични материи. То е създаване на продукт без срок на годност. Нейните ателиета в София, Лондон и Цюрих предлагат услуги, които рядко ще срещнете в голямата мода – промяна на размер, прекрояване, добавяне на декорация.

„Инвестицията в нещо те задължава да си отговорен към него и да го ползваш,“ казва тя. За нея луксът е в това да притежаваш по-малко, но по-качествени неща, които могат да бъдат предавани на следващите поколения.

Силата на „Не“ в бизнеса

Успехът на Невена Николова не се крепи на компромиси. Тя е „див перфекционист“ и често казва „не“ на клиенти, с които липсва химия, на доставчици, които не покриват критериите ѝ, или на идеи, които не съответстват на нейната етика.

„Моето „не“ има тежест. То не е, за да подкопае авторитета на другия, а за да предотврати грешки и да опази чистотата на продукта.“

Този подход я прави труден партньор, но и гарант за безкомпромисно качество. Когато тя каже „да“, това означава, че е постигнато нещо фантастично.

Женската сила

Снимка: NEVENA

За Невена дизайнът е инструмент за Women empowerment. Тя не рисува скици, защото вярва в практическата реалност на тялото. Нейната цел е жената да се чувства силна, спокойна и адекватна.

Към младите момичета, които мечтаят за нейния път, тя е честна до болка: страхът е нормален и здравословен. Модата не е романтична приказка, а „горчива реалност“, която изисква физическа сила, дисциплина и познаване на всеки бод и карфица.

Днес, разкъсвана между три държави и изграждаща нов пазар в Швейцария, Невена Николова остава вярна на своите корени. Тя е доказателството, че можеш да пробиеш в световния бизнес на модата, без да предаваш себе си, и че най-големият лукс е да спиш на „чиста възглавница“, знаейки, че създаваш нещо, което времето не може да победи.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ВИЖТЕ ТУК:

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук:

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN