От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза

Историята на Силсила Махбуб, която превръща модата в мост между култури и шанс за нов живот далеч

Когато преди 11 години Силсила Махбуб стъпва на българска земя, тя носи със себе си не само багажа на бежанец, бягащ от конфликтите в Афганистан, но и несигурността на жена, израснала в общество, където гласът ѝ често е бил поставян на заден план.

Днес тя говори уверено – не само чрез думите си, но и чрез цветовете, шевиците и каузата на своя моден бранд Siyar. Името на марката не е избрано случайно. На нейния език то означава „път“ или „пътуване“, но носи в себе си и заряда на думата „щастие“.

„Това е символ на нашите лични истории - пътят, който сме извървели, и този, който продължаваме да вървим. Моят бранд няма да е само един дрехи, те са свързани с история, с култура, с труда на жени. Зад всяка една дреха, направена от тези жени, има история. Искам тези, които ще носи моя бранд, да усещат себе си, да усещат труда на жените и да се свързват с историята на всяка една дреха.“, казва тя.

Ателието като първа стъпка

Siyar е много повече от бизнес – то е убежище. Спомняйки си собствените си първи стъпки в България, когато е била без близки и познати, тя решава да превърне ателието си в място за подкрепа. Там, зад шевните машини, стоят хора с подобни съдби.

„Исках Siyar да бъде място, където жени като мен, които пристигат в България, могат да намерят пространство, в което да се чувстват сигурни, да работят и постепенно да намерят себе си“, разказва Силсила. За някои от нейните служители това е просто работа, но за други е трамплин – първата крачка към собствен малък бизнес или по-добра реализация в новата държава.

Модата като език на толерантността

В моделите на Siyar афганистанската култура, богата на сложни бродерии и история, се среща с европейските тенденции. Това преплитане е трудно, но жизненоважно за нейната философия. Силсила вярва, че когато някой облече нейна дреха, той прави крачка към приемането на „другия“ – чужденеца, мигранта, човека.

„Според мен, когато някой носи наша дреха, това е малка първа стъпка към приемането ни. Като чужденеци, мигранти или бежанци, които даваме всичко от себе си, за да живеем, работим и продължим живота си в нова държава.“

Наскоро брандът отпразнува своето първо модно ревю, представяйки колекция с елементи от Афганистан, Иран и Индия. Реакцията на българската публика е била топла и изпълнена с интерес, което е доказателство за нейната теза, че българите умеят да приемат каузи, когато те са представени чрез красота и смисъл.

Баланс между творчество и дълг

Животът на Силсила е разделен между креативния хаос в ателието и административната работа в нейната организация за подкрепа на бежанци. За нея обаче тези две роли са неразривно свързани. Тя вижда модата като част от процеса на интеграция. Това е начин жените, които идват от места без възможност за изява, да си върнат самочувствието.

„Аз идвам от държава, в която жените често са поставяни на по-ниско ниво. Това влияе на увереността и самочувствието. В началото ми липсваше увереност“, признава тя. Но днес Силсила е пример за обратното. Мечта за бъдещето Гледайки напред, Силсила не се страхува да мечтае за големите европейски подиуми. Но нейният успех няма да се измерва само в продажби.

„Мечтая един ден Siyar да бъде символ на жени мигранти и бежанки, които са силни, талантливи и могат да работят много.“ Към жените, които днес пристигат в България със страх в очите, тя отправя послание за надежда: тук е сигурно място, където гласът им може да бъде чут. Нужно е само малко подкрепа за първата крачка, а останалата част от „пътя към щастието“ те ще извървят сами.

