Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем

"Изкуственият интелект се превръща в ключов фактор за икономическото развитие", каза финансистът

Какво е текущото състояние на икономиката на България? До колко е позната фондовата борса на българите? Как решенията на Европейската централна банка се отразяват на икономиката ни? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря финансистът и член на Управителния съвет на CFA Society Bulgaria Николай Ваньов. Тазгодишното издание на CFA се проведе на 23 април и събра водещи експерти от различни области.

„Конференцията обедини експерти от различни сфери – политика, икономика и бизнес. Участваха представители от над 40 държави, което подчерта международното значение на събитието. Основните теми включваха фондови пазари, инвестиции и геополитика. Допълнително бяха разгледани и теми като изкуствен интелект и развитие на глобалните градове. Това създаде платформа за обмен на идеи, знания и добри практики между участниците“, обясни Ваньов.

Той акцентира върху значението на инвестиционната култура и финансовата грамотност в обществото.

„Инвестициите са върха на финансовата пирамида и идват едва след изграждането на стабилна основа. Първата стъпка е създаването на ясен личен бюджет, който да показва реалните приходи и разходи. След това идва разумното използване на кредити за важни активи като жилище или автомобил. Тези решения са напълно нормални и често необходими. Без разбиране обаче на собствените финансови възможности, човек рискува да поеме непосилен финансов товар“, допълни той.

Ваньов отбеляза и рисковете, свързани с липсата на финансова култура.

„Липсата на финансова грамотност може да доведе до сериозни последици. Когато хората не знаят как да управляват парите си, те често взимат импулсивни решения. Това включва ненужни кредити и разходи без дългосрочна стойност. Такива действия влияят не само на финансовото състояние, но и на личния живот. В крайни случаи това може да доведе до сериозни житейски кризи и дългосрочни проблеми“, подчерта финансистът.

Той коментира още ситуацията на капиталовите пазари у нас.

„Регионалните фондови пазари остават недостатъчно развити и слабо интегрирани. Това ограничава възможностите за финансиране на бизнеса и достъпа до капитал. Въпреки че темата се обсъжда от години, реален напредък все още липсва. Обединението на пазарите би увеличило тяхната значимост и привлекателност. Това ще улесни компаниите в търсенето на финансиране и ще стимулира икономическия растеж“, коментира той.

По отношение на новите технологии, Ваньов обърна внимание на ролята на изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект се превръща в ключов фактор за икономическото развитие. Той повишава ефективността на работа в различни професии и сектори. В същото време носи и нови рискове, които трябва внимателно да бъдат управлявани. Сравнението с индустриалната революция показва мащаба на тази промяна. Очаква се адаптация и трансформация на пазара на труда, а не негов срив“, каза Ваньов.

Той даде оценка за текущото състояние на българската икономика.

„Българската икономика показва стабилност въпреки глобалните предизвикателства. Ръстът на БВП се запазва, а инфлацията остава в относително контролируеми граници. Външни фактори като геополитически конфликти и енергийни цени оказват влияние върху икономическата среда. Въпреки това икономиката се справя сравнително добре в сравнение с други страни. Общата перспектива остава положителна, но изисква внимателно управление“, заяви Ваньов.

Финансистът подчерта и значението на личния подход при инвестициите.

„Успешното инвестиране започва с разбиране на личния риск и финансови цели. Всеки инвеститор има различен профил, възможности и хоризонт. Важно е да се вземат предвид житейските обстоятелства и бъдещите планове. Няма универсална стратегия, която да работи за всички. Най-добрите решения са тези, които са съобразени с индивидуалната ситуация на всеки човек“, заключи той.

