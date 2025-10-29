"Не си сама": Женя, която превърна AI в подкрепа за майките (ВИДЕО)

Това е първия български виртуален асистент за психичното здраве на майките

Майчинството е любов. Майчинството е благословия. Но понякога майчинството е и тишина, в която няма кой да чуе колко е трудно. Следродилната депресия е депресивно състояние, което се появява след раждане, може да се появи след раждането на първо дете, при всяка последваща бременност, след спонтанен аборт или след аборт.

Средно 10 до 20% от майките изпитват следродилна депресия , което означава, че при 50 000 до 60 000 раждания годишно, поне 5000 до 6000 жени са засегнати. Тези числа отразяват подобни тенденции в Европа, САЩ и в световен мащаб. У нас следродилната депресия засяга една от четири жени.

Женя знае това от личен опит. След като става майка за първи път, тя преживява не само радостта от новия живот, но и нещо, за което рядко се говори – следродилната уязвимст. Именно оттам се ражда идеята за Momfident - виртуален асистент, който комбинира наука и изкуствен интелект, за да подкрепя психичното здраве на майките след раждане.

„Всичко започна когато станах майка за първи път. Най-щастливото събитие в живота ми, но заедно с него се сблъсках и с много предизвикателства.“, разказва Женя.

„Първоначално бях объркана, а самата бях сред този процент жени, които цитирах, които се претесняваха да споделят как се чувстват за негативните емоции и преживявания. И това ме мотивира“.

Мълчанието, което боли

Преди да създадат Momfident, Женя и екипът ѝ провеждат мащабно проучване в България. Резултатите са тревожни.

„Една от четири майки в България е имала съмнение за следродивна депресия. А 40% от тях не са споделили с никой, повече от половината не са потърсили никаква помощ.“

„Майките се страхуват да не бъдат осъдени, че не са достатъчно добри майки. Изпитват вина и не винаги имат социалната подкрепата и сигурността да кажат как наистина се чувстват,“ допълва Женя.

Изкуствен интелект с човешко сърце

Momfident не е просто приложение, то е създадено като място за разбиране.

„Приложението буквално имитира разговора със специалист,“ обяснява Женя. „Но не замества работата с психолог. Работим с социални учени и психолози, използваме хиляди проучвания по темата за психичното здраве на майките, родителството и грижата за себе си.“

Целта е информацията, която обикновено звучи академично и сложено, да бъде достъпна.

„Предоставяме я по разбираем начин, така че майките да получат насочващи въпроси, стратегии за справяне, валидация и примери от други майки. Приложението включва и скрининг, който показва кога е време да се потърси професионална помощ,“ обяснява тя.

Фокус върху майката, не само върху детето

„Повечето приложения са насочени или към общото благосъстояние, или към грижата за бебето,“ казва Женя.

„Нашият фокус е върху самата майка, защото психичното ѝ здраве оказва огромно влияние върху физическото и емоционално развитие на детето и върху цялото семейство.“

Momfident иска да бъде „безопасно място, където жената може да получи подкрепа и осъзнатост за проблеми, които сама трудно би разпознала.“

Рисковете

Да се направи AI продукт в толкова чувствителна сфера не е лесно.

„Стои буквално двугодишен труд зад първата версия,“ споделя Женя. „Високите технологии имат огромен потенциал, но и рискове. Ние предприехме всички възможни технически мерки, за да гарантираме защитена среда и сигурна информация.“

Важна част от проекта е и изграждането на мрежа от специалисти.

„Работим с психолози и психотерапевти, за да можем правилно да дефинираме симптомите и да насочваме жените, когато има нужда от професионална помощ,“ казва тя.

Подкрепа, достъпна по всяко време

„Не бих казала, че само жените, които живеят далеч от специалисти, имат нужда от това,“ обяснява Женя.

„В нашето проучване 40% от майките споделиха, че просто нямат време. Представете си жена с малко бебе често няма няма кой да помогне. А и финансовият въпрос не е маловажен - терапевтичните сесии не са достъпни за всички.“

Momfident е наличен 24 часа в денонощието и вече може да бъде изтеглен от всички магазини за приложения. Той улеснява достъпа до психологическа помощ за всички жени независимо къде живеят и дали имат възможност да отидат на терапия.

Промяната започва с разговор

Засега ефектът се измерва най-вече чрез нагласите.

„Със сигурност подобряваме осъзнатостта и начина, по който се говори по темата,“ казва Женя. „Имаме над 30 партньора, които се включиха в нашето проучване. Самият факт, че съществува такъв инструмент, повишава осъзнатостта и дава глас на проблема.“

Следващата стъпка са клинични изпитвания, които ще измерят как точно приложението влияе върху благосъстоянието на майките.

Женя гледа отвъд следродилния период:

„След пет години си представяме, че освен психичното здраве след раждане, ще обхванем и други ключови етапи – бременност, фертилност, менопауза. Идеята ни е да създадем източник за самопомощ през всички важни фази в живота на жената.“

„Не сте сами“

На въпроса какво би казала на майките, които се чувстват претоварени, Женя е категорична:

„Първото нещо, което бих им казала е, че не са сами. Бих им казала да не се страхуват и да не се срамуват, да споделят как се чувстват, че техните чувства са валидни и че трябва да потърсят помощ, дори да е от приятел, от близък, от съпруг. Да не се чувстват, че нещо в тях е грешно, че не са добри майки, а да споделят.“

А благодарение на жени като Женя, днес имаме шанс да чуем онзи по-тих, но толкова важен глас – гласа на майките, които не се страхуват да кажат истината.

