Как разведена майка на три деца стана първата жена на Нюйоркската фондова борса

bTV Бизнес екип

От бедно детство в Тексас до козметична империя за милиарди

Мери Кей Аш е една от най-ярките фигури в историята на директните продажби и предприемачеството. Родена през 1918 г. в Хот Уелс, Тексас, тя изминава дълъг път – от бедно семейство и ранни житейски трудности до създаването на глобална козметична компания, оценявана на милиарди долари.

Бедно детство

Мери е четвъртото и последно дете на Александър Вагнер и Лула Хейстингс, бедни пътуващи фермери, които са живели и работили из целия щат на Самотната звезда. В крайна сметка семейството се установява в Хюстън. Лула изхранва семейството, а Александър страда от туберкулоза и не може да работи. Като дете Мери се грижела за болния си баща. Тя вършела и цялата домакинска работа, тъй като Лула била в закусвалнята по 16 часа на ден. Въпреки задълженията си у дома, Мери е отлична ученичка, известна със своите успехи в дебатите. Завършва гимназия едва на 16 години, с отличен успех.

Ранни трудности

Малко след завършването си Мери се омъжва за млад музикант, но бракът бързо се разпада. По време на Голямата депресия тя остава с дете и без стабилен доход и започва работа в ресторант. По-късно навлиза в сферата на директните продажби чрез Stanley Home Products. Макар работата да е несигурна, тя показва изключителен талант в продажбите и постепенно изгражда своя професионален опит.

Пътят към успеха в продажбите

Мери Кей се развива като силен търговец и лидер в различни компании за директни продажби. Тя се омъжва повторно, но и този брак приключва след внезапната смърт на съпруга ѝ. Въпреки личните загуби, тя продължава да работи активно и започва да обучава други жени в продажби. Именно тук се оформя нейното виждане за бизнес модел, основан на мотивация, обучение и женско предприемачество.

Създаването на Mary Kay Cosmetics

През 1963 г. заедно със сина си Ричард, Мери Кей Аш основава компанията Mary Kay Cosmetics с първоначален капитал от 5000 долара. Компанията започва скромно, но расте бързо благодарение на иновативен модел - директни продажби чрез независими консултанти. Още в първата година продажбите надхвърлят стотици хиляди долари, а само няколко години по-късно достигат милиони. През 1968 г. компанията става публична и се превръща в първата фирма, ръководена от жена, листната на Нюйоркската фондова борса.

Бизнес философия

Мери Кей Аш създава уникална корпоративна култура, насочена към жените. Тя работи с жени от различни социални среди от образовани професионалистки до имигрантки с ограничени възможности. Компанията предлага високи комисионни, обучение и силна система за мотивация. Известна става и с поощренията си от бижута до емблематичните розови автомобили, които се превръщат в символ на успеха.

Личен живот и последни години

Мери Кей Аш преживява няколко брака и лични трагедии, включително смъртта на съпруга си Мел Аш. Въпреки това тя продължава да управлява бизнеса си активно. През 90-те години претърпява инсулт, но остава ангажирана с корпоративните дейности. Умира през 2001 г. на 83-годишна възраст, с лично състояние, оценявано на около 100 милиона долара.

Наследство

Днес компанията Mary Kay остава една от най-големите в света в сферата на директните продажби на козметика, с милиони консултанти в десетки държави. Историята на Мери Кей Аш често се цитира като пример за това как личната амбиция, постоянството и ясната бизнес визия могат да променят не само един живот, но и цяла индустрия. Както самата тя казва:

„Можеш да постигнеш всичко, което пожелаеш, ако го искаш достатъчно силно и си готов да платиш цената.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

