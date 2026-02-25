Методи и Ангелина: Как родителството се превърна в бизнес

Двама родители, една идея и хиляди спокойни семейства

В послдния епизод на поредицата „Двойките в бизнеса“ ви срещаме с Ангелина и Методи - съпрузи, родители и партньори зад бранда Ecoplay.

Тя ръководи комуникацията, съдържанието и социалните каузи, а той финансите, логистиката и продуктовата стратегия. Заедно създават естествен баланс между емоция и структура, визия и реализация.

Когато родителството ражда идея

Историята на Ecoplay започва преди шест години, когато Ангелина и Методи стават родители за първи път.

„Ние бяхме много очудени, колко голяма част от времето, всъщност, минава на пода. Там се случват основните неща при най-малките. Съответно много от времето на самите родители минава там.“, спомня си Методи.

В търсене на качествено килимче за игра те откриват, че на българския пазар липсва подходящ продукт. Това ги отвежда до южнокорейския бранд Parklon, който е световен лидер в детските килимчета.

Днес двойката е официален представител на Parklon за Югоизточна Европа, с присъствие в България, Румъния и Унгария.

Асортиментът на компанията включва специализирани килимчета за бебета и деца, сензорни играчки, бебешки огради, системи за съхранение в детската стая, продукти, препоръчани от специалисти по детско развитие.

Най-голямото предизвикателство: балансът

Началото е изпълнено с промени: първо дете, нов бизнес и нова професионална динамика.

„Най-трудното нещо беше, и то се остава и до сега, да запазим баланс, т.е. да развиваме бизнеса, но да бъде не за сметка на нашите отношения и времето, което прикарваме с децата.“, казва Ангелина.

Днес те се стремят да не говорят за работа у дома — правило, което не винаги успяват да спазват, но им помага да запазят личното пространство.

Конфликти и различия

Двамата признават, че имат различни реакции в напрегнати ситуации.

Методи предпочита време за размисъл. Ангелина реагира веднага. Ключът е уважението към различията и навременният разговор.

„Колкото по-рано се говори за проблема, толкова по-добре.“

Работата заедно разкрива нови страни от партньора. Методи открива професионалната креативност на Ангелина, а тя осъзнава вътрешната им устойчивост в трудни моменти.

„Научихме се да бъдем по-търпеливи и да приемаме, че не всичко трябва да е перфектно.“

Почти всички продукти се използват първо от собствените им деца.

„Важно е да сме уверени в това, което предлагаме и като родители, и като професионалисти.“

Поглед към бъдещето

Сред бъдещите планове са възможно собствено производство, разширяване на нови пазари в Югоизточна Европа, ново партньорство с висококачествен производител, продукти за по-големи деца, развиващи креативност и умения

А ще наследят ли децата бизнеса?

„Това е скрита мечта на всеки основател“, признават те, но вярват, че децата трябва сами да изберат своя път.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ВИЖТЕ ТУК:

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук:

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN