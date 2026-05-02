В тайната италианска „банка за сирене“, където Parmigiano Reggiano се превръща във финансово злато

Как колела сирене трупат лихва, докато просто стоят и зреят на рафта

В сърцето на Емилия‑Романя, Северна Италия, има складове, които повече приличат на катедрали, отколкото на индустриални халета. Рафтове се издигат до тавана, а по тях стотици хиляди златисти колела сирене, подредени в съвършена геометрия. Въздухът е хладен, влажен и неподвижен. Тук времето не се измерва в минути, а в месеци и години. Това е мястото, където отлежава едно от най-ценните богатства на Италия - Parmigiano Reggiano, пише CNN.

Катедрала от сирене

Производството на Parmigiano Reggiano е сред най-строго регулираните хранителни процеси в света. Сиренето може да се прави само в ограничен район на Северна Италия, от три съставки: мляко, сол и сирище и трябва да отлежава минимум 12 месеца, преди изобщо да може да бъде продадено. Много колела зреят 24, 36, дори 40 месеца. И тук се появява проблемът: разходите текат всеки ден, а приходите след година или повече.

Фермерите плащат заплати на всеки 30 дни. Плащат за фураж, електричество, транспорт. Но сиренето, което произвеждат днес, ще донесе пари най-рано догодина.

Банката, която приема сирене за обезпечение

Повече от век Credem запълва тази финансова пропаст с необичайна практика: приема сирене като обезпечение по кредити. Около 4 милиона колела Parmigiano Reggiano се произвеждат годишно. Приблизително 500 000 от тях се съхраняват в складовете на банката. През тези помещения минават около 2,3 милиона колела годишно. Стойността вътре е за стотици милиони евро.

Всяко колело, което пристига, се сканира и получава дигитален „паспорт“ с дата на производство, произход на млякото и текущо състояние. Температурата, влажността и въздушният поток се контролират внимателно. Служители обхождат редовете ежедневно и проверяват за пукнатини, подуване или влага.

След като сиренето достигне определена възраст, производителят може да го заложи като обезпечение. Складът се превръща в трезор, който гарантира на банката, че активът е реален, проследим и в отлично състояние.

По думите на ръководителите на тази дейност, за повече от сто години банката не е загубила нито едно евро по такива заеми.

Звукът на качеството

Всяко колело преминава и през ритуал, който изглежда почти средновековен. Инспектори от Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano почукват сиренето с малко чукче и се вслушват в звука. Чистият, равномерен тон означава, че вътре няма дефекти. Само тогава колелото получава огнения печат на консорциума.

Тази организация обединява около 300 мандри и над 2000 млекопроизводители, екосистема от приблизително 50 000 души и сектор с оборот над 4 милиарда евро. Тя не само контролира качеството, но и се бори с фалшификатите по света.

Кооперативи, които живеят на кредит от времето

Една от големите групи в сектора е Granterre, която е компания, собственост на кооперативи от производители на мляко и сирене. Структура, която е едновременно сила и уязвимост. Мандрите трябва да плащат на фермерите веднага. Но продуктът, който правят от тяхното мляко, няма да генерира приходи поне година.

„Без тази система на финансов ливъридж светът на Parmigiano Reggiano не може да съществува“, казват от сектора.

Натискът на разходите и световните пазари

През последните години разходите за фураж, енергия, транспорт и логистика рязко се покачиха. А правилата изискват кравите да се хранят с местно произведен фураж, в рамките на точно определен географски район. Това прави производството занаятчийско и скъпо.

През 2025 г. износът на Parmigiano Reggiano за първи път надхвърля 50% от всички продажби. Международното търсене расте, докато вътрешният пазар в Италия се свива заради по-високите цени.

Най-големият външен пазар са Съединени американски щати, но и най-непредсказуемият. Нови мита в края на 2025 г. повишават тарифната тежест до 25%, а вносителите започват да отлагат поръчки, изчаквайки яснота.

В същото време цените в Италия скачат с над 20% за 12- и 24-месечните колела, а потребителите започват да купуват по-рядко и в по-малки количества, често заменяйки продукта с по-евтини сирена.

Сирене, блокчейн и туризъм

Днес дори технологията влиза в тази вековна система. Чрез блокчейн проследяване колела могат да бъдат залагани като обезпечение, дори когато се съхраняват в складовете на самите производители. Това на практика удвоява кредитния капацитет на банката.

Консорциумът инвестира и в туризъм, с амбиция посещенията, свързани с Parmigiano Reggiano, да нараснат от десетки хиляди до стотици хиляди годишно през следващите години.