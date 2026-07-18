До 150 000 долара за пръстен? Мондиал 2026 може да предложи един от най-скъпите колекционерски предмети

ФИФА ще пусне в продажба 1996 колекционерски екземпляра

За първи път в историята на Световното първенство ФИФА ще връчи пръстени на новите световни шампиони - традиция, добре позната в американските професионални спортове, която вече намира място и на най-голямата футболна сцена.

Освен 30-те пръстена, предназначени за футболистите и щаба на отбора победител, ФИФА е подготвила и 1996 колекционерски екземпляра за фенове. Именно те предизвикаха най-голям интерес, след като Daily Mail съобщи, че цената на най-луксозните версии може да достигне 150 000 долара. Ако тази информация се потвърди, те ще се наредят сред най-скъпите спортни колекционерски артикули, предлагани някога.

Общо са произведени 2026 пръстена - символичен брой, посветен на настоящото издание на Мондиала. Само 30 от тях ще останат за световните шампиони, а останалите ще бъдат пуснати в продажба като лимитирана серия.

Отличията са вдъхновени от една от най-разпознаваемите традиции в американския спорт. В продължение на десетилетия шампионските пръстени се връчват на победителите в НБА, Националната футболна лига (НФЛ), Мейджър Лийг Бейзбол и Националната хокейна лига като символ на спечелената титла.

От едната страна на пръстена е изобразен трофеят на Световното първенство, а другата ще бъде персонализирана след финала с отличителните символи на новия шампион. Всеки пръстен ще бъде индивидуално номериран, изработен по мярка на своя притежател и придружен със сертификат за автентичност.

Шампионските пръстени ще бъдат връчени след финала между Испания и Аржентина. Победителите ще получат временни пръстени. Окончателните версии ще бъдат изработени и връчени по-късно, след като бъдат персонализирани за всеки от носителите им.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.