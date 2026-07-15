Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един

Не е Миконос или Санторини

„През последните 20 години посетих много гръцки острови – вероятно 14 от тях, в зависимост от това дали броим тези, които са на кратко пътуване с ферибот“, казва британският туристически консултант Дънкан Грийнфийлд-Търк, съобщава Metro.

Наскоро той посети Атина и Пелопонес, което според него само затвърди мнението му, че континенталната част на Гърция е несправедливо пренебрегвана поради популярността на островите.

Когато обаче го питат кой по-малко известен остров си струва да посети, отговорът винаги е един и същ – Тинос.

Пълната противоположност на Миконос

Тинос е само на 30 минути с лодка от Миконос, но според него е пълната противоположност на известния си съсед.

Островът все още е извън основните туристически потоци, което е истинска рядкост сред Цикладите, където се намират още Сирос, Делос и Парос.

„Наистина е великолепен“, казва Грийнфийлд-Търк.

На Тинос можете да видите елегантни сгради под венецианско влияние, работилници, където традиционната обработка на мрамор все още се култивира днес, както и пейзажи, изпълнени с гранитни хълмове, каменни гълъбарници и автентични села, които почти не са се променили от поколения, пише N1.

Тинос някога е бил важно място за поклонение на бог Посейдон.

През 1823 г. в столицата е основан известен храм, посветен на Дева Мария, над който се издига голямата православна църква „Панагия Мегалохари“.

Островът все още привлича поклонници през цялата година, които идват в църквата „Панагия Евангелистрия“. Някои от тях пресичат пътя от ферибота до църквата, коленичейки.

Рай за любителите на храната

Грийнфийлд-Търк смята, че Тинос се е превърнал в една от най-интересните гастрономически дестинации в Егейско море.

„Това е място, където ще видите готвачи, които сушат пипала на октопод пред таверни, докато чиниите все още се чупят на празненства“, казва той.

Той добавя, че островът все още не е загубил своята автентичност, поради което все по-често се избира от тези, които живеят на Миконос от години, но сега искат по-спокоен начин на живот.

Най-лесният начин за пътуващите е да летят до Миконос и след това да вземат бърз ферибот до Тинос.

По-евтин, но по-дълъг вариант е полет до Атина, след което ферибот от пристанището на Пирея, което отнема около пет часа.

На острова има голямо разнообразие от места за настаняване.

Сред по-луксозните опции се откроява Odera, петзвезден хотел от веригата Autograph Collection, разположен в реставрирана неокласическа вила.

За тези, които искат по-интимна атмосфера, той препоръчва Pnoēs Tinos, комплекс от три вили в хълмовете, докато Under the Sun Cycladic Village е добър четиризвезден вариант, който се слива естествено с околността.

Ако не Тинос, тогава Икария

Ако Тинос все още не е по вкуса на пътешественика, експертът препоръчва остров Икария.

Този остров, който принадлежи към така наречените „сини зони“, е известен с дълголетието на своите жители, села, където животът започва едва през нощта, традиционни фестивали, които продължават до зори, и термални извори, които се вливат директно в естествени басейни край морето.

„Това е място, което ви напомня за това какви са били гръцките острови, преди да се превърнат в туристически продукт“, казва той.

Освен Тинос и Икария, Грийнфийлд-Търк откроява още няколко места, които според него заслужават повече внимание:

Милос - много туристически списания вече го наричат ​​наследник на Санторини.

Порто Хели - тихо пристанище в Пелопонес с тюркоазено море и много малко туристическа инфраструктура.

Хидра - неокласически пристанищен град и родно място на петима гръцки министър-председатели.

Докос - остров, в чиито води се намира едно от най-старите известни корабокрушения в света.

Ермиони - автентично рибарско градче, идеално за почивка и обяд.

Нафплио - исторически град в Пелопонес, който показва, че и континенталната част на Гърция си струва да се проучи.