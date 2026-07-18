Защо круизите плащат в пъти по-ниски данъци от хотелите?

Анализът сравнява данъчното облагане на хотелски нощувки на стойност 100 евро във Франция, Италия и Испания с круизи на сходна цена

Нощувката на круизен кораб в Европа се облага с почти два пъти по-ниски данъци в сравнение с престоя в хотел, въпреки че круизната индустрия има значително въздействие върху околната среда и допринася за свръхтуризма. Това показва ново проучване на неправителствената организация Transport & Environment (T&E), която настоява за данъчни реформи, така че круизните оператори да „плащат справедливия си дял“. Според организацията настоящите правила позволяват на круизните компании да избегнат плащането на ДДС, данъци върху горивата и други налози, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images

Анализът сравнява данъчното облагане на хотелски нощувки на стойност 100 евро във Франция, Италия и Испания с круизи на сходна цена. Данните показват, че гостите на хотелите плащат средно 23% от цената под формата на данъци, докато при пътниците на круизни кораби този дял е едва 12%. Според T&E причината е, че круизите са класифицирани като морски транспорт, въпреки че на практика функционират като плаващи хотели и туристическа дестинация. Това им позволява да се възползват от данъчни облекчения, предназначени за товарното корабоплаване.

От организацията посочват, че голяма част от вредните емисии - както парникови газове, така и замърсители на въздуха - не са обхванати от действащите данъчни режими. Само във Франция, Испания и Италия външните разходи, причинени от круизната индустрия, са възлизали на между 790 милиона и 1,3 милиарда евро през 2025 г. Според T&E климатичните разходи на сектора са два до три пъти по-високи от средствата, които компаниите плащат по европейската схема за търговия с въглеродни емисии, а за замърсяването на въздуха на ниво ЕС все още няма подобен данък.

Организацията изчислява, че такса от 15 евро на пътник при всяко посещение на пристанище би донесла около 335 милиона евро годишно в Италия, Франция и Испания. Тези средства биха могли да бъдат насочени към националните бюджети, опазването на крайбрежните екосистеми или изграждането на зелена инфраструктура, включително системи за електрозахранване на корабите от брега. Според T&E обаче подобен данък сам по себе си няма да бъде достатъчен за компенсиране на екологичните щети.

Снимка: Royal Caribbean

Затова организацията призовава за по-широк пакет от мерки. Сред предложенията са затягане на европейските правила за устойчивите морски горива по програмата FuelEU Maritime, по-строги изисквания за енергийна ефективност, ограничаване на броя на круизните посещения в пристанищата при необходимост и изравняване на ДДС за круизните пътувания с този за туристическото настаняване на сушата. Според T&E само подобен комплексен подход може да намали екологичния отпечатък на круизната индустрия.