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Свят "Такси до Космоса": Какво знаем за стартъпа, който изстреля първата индийска частна орбитална ракета?

"Такси до Космоса": Какво знаем за стартъпа, който изстреля първата индийска частна орбитална ракета?

bTV Бизнес екип

Компанията е със статут на ''еднорог''

Какво би станало, ако изпращането на сателит в Космоса стане толкова лесно, колкото поръчването на такси през мобилно приложение? Именно това е амбицията на индийската компания Skyroot Aerospace, която направи историческа крачка, след като успешно изведе първата си ракета в околоземна орбита.

С полета на Vikram-1 Индия се превърна едва в третата държава след САЩ и Китай, в която частна компания разполага със собствена технология за орбитални изстрелвания, пише BBC. Успехът е важен не само за индийската космическа индустрия, но и за бързо развиващия се глобален пазар на малки сателити.

Ракетата излетя от космодрума на Индийската организация за космически изследвания (ISRO) в Шрихарикота и само за 16 минути достигна ниска околоземна орбита. Vikram-1 е кръстена на Викарам Сарабхай - смятан за баща на индийската космическа програма, и може да транспортира полезен товар с тегло до 350 килограма.

Индия изстреля първата си частна орбитална ракета (ВИДЕО)

Космосът като услуга

Skyroot не просто разработва ракети - компанията иска да промени бизнес модела на космическите полети.

Снимка: Reuters

В момента операторите на сателити често чакат с месеци, а понякога и с години, докато се освободи място на големите ракети, които излитат по предварително определен график. Индийският стартъп предлага различен подход - специализирани мисии за малки товари, съобразени изцяло с нуждите на клиента.

Главният изпълнителен директор и съосновател на компанията Паван Кумар Чандана сравнява услугата с поръчването на такси.

„Ако искате да отидете до дома на приятел, не чакате влак. Просто си поръчвате такси. Това искаме да предложим и за Космоса - бърз и директен достъп до желаната орбита“, казва той.

Именно затова компанията определя бъдещата си услуга като „космическо такси“.

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Не само сателити, а и произведения на изкуството

Първата тестова мисия, наречена Aagman („Пристигане“ на санскрит), изведе в орбита шест товара.

Сред тях са роботизирана ръка за премахване на космически отпадъци, камера за наблюдение на Земята, научни експерименти и сателит на германска компания.

Най-голям интерес обаче предизвикаха два необичайни предмета.

Единият е лотос, изработен от лабораторно създадени диаманти и наречен Cosmic Bloom, който символизира творческия дух на Индия и препраща към известния стих „като диамант в небето“ от детската песничка Twinkle, Twinkle, Little Star.

Другият представлява миниатюрна златна ракета с микроскопични изображения на трима от най-значимите индийски учени - нобеловия лауреат по физика Чандрасекхара Венката Раман, бившия президент и авиокосмически инженер Абдул Калам и Викарам Сарабхай.

Според създателите това е символичен жест към хората, поставили основите на индийската космическа програма.

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Космически стартъп за над 1 млрд. долара

Skyroot Aerospace вече е първият индийски космически стартъп със статут на „еднорог“, след като оценката му достигна 1,1 млрд. долара.

Компанията е основана през 2018 г. от двама бивши инженери на ISRO - Паван Кумар Чандана и Нага Бхарат Дака. След като Индия отвори космическия си сектор за частни компании през 2020 г., Skyroot бързо се превърна в един от най-успешните играчи на пазара.

Днес страната има над 400 космически стартъпа, но именно Skyroot е лидерът в сектора.

Големите амбиции на Индия

Успешното изстрелване идва в момент, когато Индия затвърждава позициите си като една от най-амбициозните космически сили.

След успешните мисии до Луната, Марс и Слънцето, страната планира да изпрати първите си астронавти в Космоса през следващата година, да осъществи мисия до Венера през 2028 г. и да изгради собствена космическа станция до 2035 г.

Skyroot вижда огромен потенциал именно в този растящ пазар. По думите на Чандана между 70 и 80% от клиентите на компанията ще бъдат международни.

„Сателитите вече са в основата на ежедневието ни - от земеделието и управлението на бедствия до комуникациите, навигацията и националната сигурност. Търсенето само ще расте, а заедно с него и необходимостта от по-бърз и по-достъпен достъп до Космоса“, казва той.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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