Амансио Ортега - основателят на “Zara” и най-богатият човек в Испания

Стремежът му към успеха е предизвикан от травматичен момент от детството му

Ако сте фен на модата, няма как да не разполагате с поне една дреха в гардероба си от марката “Zara”. Ако това е така, значи трябва да благодарите на Амансио Ортега. Този бизнесмен се превръща в олицетворение на успеха в Испания. Ето как той стига до върха в този бранш.



Началото

Пътят на Ортега започва 28 март 1936 г. в Бусдонго де Арбас, в провинция Леон в Испания. През 1949 г. се премества със семейството си в регион Галисия. Баща му Антонио е пътуващ железопътен работник, а майка му Хосефа работи като прислужница.

Стремежът на Амансио към успеха е предизвикан от травматичен момент, случил се още докато бил дете. Една вечер, прибирайки се с майка си, тя се отбива в магазина и моли продавача да й даде хранителни продукти на кредит, но той категорично й отказва. Това толкова наранило малкото момче, че то напуснало училище още на следващия ден и започнало работа.

На 13-годишна възраст Ортега става помощник на производител на луксозни стоки в своя град Ла Коруня. Там се научава да шие дрехи. През следващите 14 години той е повишен в помощник-управител и управител на магазин, натрупвайки сериозен стаж не само в работата с клиенти, но и с избирането на тъкани и други консумативи в текстилното производство.



Кариера

Принципите на бързата мода

До началото на 60-те години на миналия век Ортега разработва принципите на своята бъдеща империя. След като получава разрешение от работодателя си да произвежда свои собствени модели, Амансио и още няколко негови близки отварят своя работилница у дома. Те правят халати и бельо и след това ги предлагат на търговци на дребно. След тази първа стъпка Ортега не се отклонява от два основни принципа - предпочитания на клиента и скорост.

След стартирането на първата си компания “Confecciones GOА” Ортега прекарва следващото десетилетие в разширяване на клиентската база и изграждане на производствения капацитет. Ключов двигател за растежа на “GOA” през тези ранни години е решението му да елиминира посредниците и да контролира производството, както и веригата за доставки, като организира хиляди жени в шивашки кооперативи и транспортиране на текстил от Барселона.



“Zara”

През 1975 г. Ортега и съпругата му са готови да преминат към следващото ниво - директни продажби на клиенти. Първият бутик на марката “Zara”, един от най-успешните брандове за търговия на дребно в историята, отворя врати същата година в Ла Коруня и става огромен хит от самото начало.

През 1985 г., когато Ортега се подготвя да лансира марката “Zara” в международен план, компанията “Inditex” е официално регистрирана като компания-майка на “Zara”. Първият й магазин извън Испания отваря врати в Португалия през 1988 г., последван от такива в Ню Йорк (1989), Париж (1990), Мексико Сити (1992), Атина (1993), Белгия и Швеция (1994), Малта (1995), Кипър (1996), Норвегия и Израел (1997 г.).

През 1991 г., в допълнение към географската експанзия, Ортега започва да разширява портфолиото на дребно на “Inditex” със стартирането на “Pull&Bear”, верига за градска мода, и придобиването на 65% от “Massimo Dutti”, тогава марка за мъжка мода. През 1998 г. Амансио представя и “Bershka”, друг изцяло нов формат за търговия на дребно, насочен към пазара на младите жени.

Към средата на февруари 2024 г. става ясно, че “Inditex” има пазарна капитализация от $123.6 млрд. евро или $133 млрд.



Бизнес моделът на Ортега

Бизнес моделът на Ортега за “Inditex” е толкова успешен, че запознати с модата, от конкуренти до индустриални анализатори, изучават внимателно неговите стратегии. Списание “The Economist” цитира изпълнителен директор на Gap, който казва:

„Бих искал да организирам нашия бизнес като “Inditex”, но ще трябва да съборя компанията и да я възстановя от нулата.“

Вестник “The Wall Street Journal” обяснява, че докато един луксозен артикул от “Chanel” може да струва $8550, такъв с подобна визия от “Zara” се продава за около $120.

Проучванията на успешната система на “Zara” често цитират определени ключови двигатели на успеха на Ортега. Той се дължи на ротация на запасите, минимална реклама и къса верига на доставки.

Тайната на успеха на “Zara”

Бивш изпълнителен директор на “Inditex” споделя, че гениалността на бизнес модела на Ортега е, че „той подхваща тенденциите за всеки сезон и никога не се свързва с един стил, който може да излезе от мода“.

Кои знаменитости носят “Zara”?

Най-известният фен на марката “Zara” вероятно е херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън. Тя обаче не е единствена. “Zara” има дълъг списък от почитатели сред знаменитостите. Сред тях са моделите Бела Хадид, Кендъл Дженър и Оливия Палермо.

Богатство

Амансио Ортега изгражда империя, която го превръща в най-богатия човек в Испания. Освен това, благодарение на успеха си в модния бранш той се нарежда и в Топ 10 на милиардерите в света. В момента, 88-годишният бизнесмен е девети в класацията със състояние, изчисляващо се до $124 млрд. долара.



Личен живот и предпочитания

Ортега пази ревностно личния си живот. След 2012 г. той дава само три интервюта пред журналисти. До 1999 г. дори няма негова снимка в социалните мрежи.

Амансио обича да се облича просто. Отказва да носи вратовръзка и обикновено предпочита семпло облекло, включващо синьо сако, бяла риза и сиви панталони.

През 1966 г. Ортега се врича във вярност на испанската бизнесдама и предприемач Розалия Мера Гойенечеа. Те имат две деца - Маркос и Сандра. Двамата се развеждат през 1986 г. През 2001 г. Амансио се жени за Флора Перес Маркоте. От втората си съпруга той има дъщеря - Марта, която става президент на “Inditex” през декември 2021 г.

Притежания

Макар че притежава огромно портфолио от недвижими имоти, Ортега избира да живее със съпругата си в апартамента си в Ла Коруня. Известно е, че шефът на “Zara” има две яхти - "Drizzle" и "Valoria B", както и частен самолет “Gulfstream G650”.

Филантропия

През 2001 г. този испански бизнесмен основава фондацията “Амансио Ортега”, която се фокусира върху образованието и социалните грижи. Даренията от нея включват $344 млн. за испански държавни болници за финансиране на технология за скрининг и лечение на рак на гърдата (б.а. през 2017 г.), както и 20 млн. евро за Каритас, международна римокатолическа благотворителна организация, за осигуряване на храна, лекарства, жилища и училищни пособия на най-нуждаещите се хора в Испания през 2012 г.

