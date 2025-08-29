1 USD
Блясък Амансио Ортега - основателят на “Zara” и най-богатият човек в Испания

Амансио Ортега - основателят на “Zara” и най-богатият човек в Испания

Вики Петрова

Стремежът му към успеха е предизвикан от травматичен момент от детството му

Ако сте фен на модата, няма как да не разполагате с поне една дреха в гардероба си от марката “Zara”. Ако това е така, значи трябва да благодарите на Амансио Ортега. Този бизнесмен се превръща в олицетворение на успеха в Испания. Ето как той стига до върха в този бранш. 

Снимка: Getty Images/iStock

Началото

Пътят на Ортега започва 28 март 1936 г. в Бусдонго де Арбас, в провинция Леон в Испания. През 1949 г. се премества със семейството си в регион Галисия. Баща му Антонио е пътуващ железопътен работник, а майка му Хосефа работи като прислужница.

Бернар Арно - човекът-лукс

Стремежът на Амансио към успеха е предизвикан от травматичен момент, случил се още докато бил дете. Една вечер, прибирайки се с майка си, тя се отбива в магазина и моли продавача да й даде хранителни продукти на кредит, но той категорично й отказва. Това толкова наранило малкото момче, че то напуснало училище още на следващия ден и започнало работа.

На 13-годишна възраст Ортега става помощник на производител на луксозни стоки в своя град Ла Коруня. Там се научава да шие дрехи. През следващите 14 години той е повишен в помощник-управител и управител на магазин, натрупвайки сериозен стаж не само в работата с клиенти, но и с избирането на тъкани и други консумативи в текстилното производство.

Снимка: Getty Images/iStock

Кариера

Принципите на бързата мода

До началото на 60-те години на миналия век Ортега разработва принципите на своята бъдеща империя. След като получава разрешение от работодателя си да произвежда свои собствени модели, Амансио и още няколко негови близки отварят своя работилница у дома. Те правят халати и бельо и след това ги предлагат на търговци на дребно. След тази първа стъпка Ортега не се отклонява от два основни принципа - предпочитания на клиента и скорост.

След стартирането на първата си компания “Confecciones GOА” Ортега прекарва следващото десетилетие в разширяване на клиентската база и изграждане на производствения капацитет. Ключов двигател за растежа на “GOA” през тези ранни години е решението му да елиминира посредниците и да контролира производството, както и веригата за доставки, като организира хиляди жени в шивашки кооперативи и транспортиране на текстил от Барселона.

Снимка: Getty Images/iStock

“Zara”

През 1975 г. Ортега и съпругата му са готови да преминат към следващото ниво - директни продажби на клиенти. Първият бутик на марката “Zara”, един от най-успешните брандове за търговия на дребно в историята, отворя врати същата година в Ла Коруня и става огромен хит от самото начало.

През 1985 г., когато Ортега се подготвя да лансира марката “Zara” в международен план, компанията “Inditex” е официално регистрирана като компания-майка на “Zara”. Първият й магазин извън Испания отваря врати в Португалия през 1988 г., последван от такива в Ню Йорк (1989), Париж (1990), Мексико Сити (1992), Атина (1993), Белгия и Швеция (1994), Малта (1995), Кипър (1996), Норвегия и Израел (1997 г.).

Сергей Брин - компютърният специалист, който се облича като крава по време на интервюта

През 1991 г., в допълнение към географската експанзия, Ортега започва да разширява портфолиото на дребно на “Inditex” със стартирането на “Pull&Bear”, верига за градска мода, и придобиването на 65% от “Massimo Dutti”, тогава марка за мъжка мода. През 1998 г. Амансио представя и “Bershka”, друг изцяло нов формат за търговия на дребно, насочен към пазара на младите жени.

Към средата на февруари 2024 г. става ясно, че “Inditex” има пазарна капитализация от $123.6 млрд. евро или $133 млрд.

Снимка: Getty Images/iStock

Бизнес моделът на Ортега

Бизнес моделът на Ортега за “Inditex” е толкова успешен, че запознати с модата, от конкуренти до индустриални анализатори, изучават внимателно неговите стратегии. Списание “The Economist” цитира изпълнителен директор на Gap, който казва:

Бих искал да организирам нашия бизнес като “Inditex”, но ще трябва да съборя компанията и да я възстановя от нулата.

Вестник “The Wall Street Journal” обяснява, че докато един луксозен артикул от “Chanel” може да струва $8550, такъв с подобна визия от “Zara” се продава за около $120.

Марк Зукърбърг - създателят на Facebook, който обича бойните изкуства и японските мечове

Проучванията на успешната система на “Zara” често цитират определени ключови двигатели на успеха на Ортега. Той се дължи на ротация на запасите, минимална реклама и къса верига на доставки.

Тайната на успеха на “Zara”

Бивш изпълнителен директор на “Inditex” споделя, че гениалността на бизнес модела на Ортега е, че „той подхваща тенденциите за всеки сезон и никога не се свързва с един стил, който може да излезе от мода“.

Кои знаменитости носят “Zara”?

Най-известният фен на марката “Zara” вероятно е херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън. Тя обаче не е единствена. “Zara” има дълъг списък от почитатели сред знаменитостите. Сред тях са моделите Бела Хадид, Кендъл Дженър и Оливия Палермо.

Илон Мъск - човекът с многото лица и милиардер №1 в света

Богатство

Амансио Ортега изгражда империя, която го превръща в най-богатия човек в Испания. Освен това, благодарение на успеха си в модния бранш той се нарежда и в Топ 10 на милиардерите в света. В момента, 88-годишният бизнесмен е девети в класацията със състояние, изчисляващо се до $124 млрд. долара. 

Снимка: Getty Images/iStock

Личен живот и предпочитания

Ортега пази ревностно личния си живот. След 2012 г. той дава само три интервюта пред журналисти. До 1999 г. дори няма негова снимка в социалните мрежи.

Амансио обича да се облича просто. Отказва да носи вратовръзка и обикновено предпочита семпло облекло, включващо синьо сако, бяла риза и сиви панталони.

През 1966 г. Ортега се врича във вярност на испанската бизнесдама и предприемач Розалия Мера Гойенечеа. Те имат две деца - Маркос и Сандра. Двамата се развеждат през 1986 г. През 2001 г. Амансио се жени за Флора Перес Маркоте. От втората си съпруга той има дъщеря - Марта, която става президент на “Inditex” през декември 2021 г.

Има ли партията на Илон Мъск шанс на изборите?

Притежания

Макар че притежава огромно портфолио от недвижими имоти, Ортега избира да живее със съпругата си в апартамента си в Ла Коруня. Известно е, че шефът на “Zara” има две яхти - "Drizzle" и "Valoria B", както и частен самолет “Gulfstream G650”.

Филантропия

През 2001 г. този испански бизнесмен основава фондацията “Амансио Ортега”, която се фокусира върху образованието и социалните грижи. Даренията от нея включват $344 млн. за испански държавни болници за финансиране на технология за скрининг и лечение на рак на гърдата (б.а. през 2017 г.), както и 20 млн. евро за Каритас, международна римокатолическа благотворителна организация, за осигуряване на храна, лекарства, жилища и училищни пособия на най-нуждаещите се хора в Испания през 2012 г. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

