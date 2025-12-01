Все повече германци търсят идеи за коледни подаръци с помощта на AI

За 22% от анкетираните би било удобно AI да може директно да поръчва предложените подаръци

Търсенето на подходящи коледни подаръци отново поставя много хора пред предизвикателства с наближаването на празниците. Вместо познатите вратовръзка за татко, книга за мама или чорапи за баба, част от германците тази година прибягват до помощ от приложения с изкуствен интелект.

Девет процента от тях възнамеряват да потърсят съвети за подаръци от приложения ChatGPT, Google Gemini и други подобни услуги. В същото време мнозинството остава скептично: три четвърти (74 процента) от германците са убедени, че сами знаят по-добре от изкуствения интелект какъв подарък би зарадвал близък човек. Това показват резултатите от представително проучване сред 1002 души на възраст над 16 години в Германия, проведено по поръчка на цифровата асоциация Bitkom, и цитирано от БТА.

Дори и да открият под коледната елха подарък, избран с помощта на изкуствен интелект, за мнозинството това не би било проблем. Тридесет и шест процента от гражданите на Федералната република биха искали да знаят, ако подаръкът им е подбран с намесата на ИИ, докато само 31 процента биха имали притеснение. По-отворена към подобни технологии е по-младата аудитория, докато в групата над 65 години 41 процента биха се чувствали неудобно, ако подаръкът им е избран от ИИ.

Общо 22 процента от анкетираните биха сметнали за удобно изкуственият интелект да може директно да поръчва предложените подаръци, а 16 процента могат да си представят да подарят абонамент за ИИ като „ЧатДжиПиТи-Про (ChatGPT-Pro) за Коледа.

Класическите източници на вдъхновение обаче остават значително по-популярни от услугите с изкуствен интелект. 60 на сто от германците тази година черпят идеи за подаръци от приятели или семейство. Четиридесет процента използват предложения на онлайн магазини, 37 процента разглеждат брошури или списания. Почти същият дял (36 процента) намират вдъхновение, докато разглеждат магазини, а 29 процента – в социални мрежи като Instagram или Pinterest. Двадесет и шест процента използват класически интернет търсачки, 24 процента – телевизията, а 5 процента – блогове. Всеки шести (16 процента) води списък с идеи за подаръци през цялата година, а един процент подарява един и същ подарък всяка година.

Проучването е проведено от Bitkom Research по поръчка на цифровата асоциация Bitkom между 41-вата и 46-тата календарна седмица на 2025 г. и е представително. Анкетирани по телефона са 1002 души в Германия на възраст над 16 години.

