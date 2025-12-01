„Ралито на Дядо Коледа“: Защо европейските пазари често се покачват през декември?

Какво стои зад ралито?
Декември отдавна носи особено очарование за фондовите пазари. Последният месец в годината често създава условия за т.нар. „рали на Дядо Коледа“ – сезонно покачване на цените на акциите, което се наблюдава както в САЩ, така и в Европа. Макар името да звучи празнично, зад него стои последователен и добре документиран пазарен модел, пише Euronews.
Глобалната картина
В Съединените щати сезонният ефект е изучаван от десетилетия. През последните 40 години американският индекс S&P 500 завършва декември на плюс в около 74% от случаите, със средна месечна доходност от 1,44%. По-силен е единствено ноември.
Това поведение е индикатор за по-широка пазарна динамика, която оказва влияние и на европейските фондови борси.
Европейските пазари
Европейските индекси не просто следват, а често дори надминават сезонната сила на американските пазари.
EURO STOXX 50
- Среден ръст през декември: 1,87%
- Положителен месец в 71% от случаите — най-честият положителен месец в годината
- Най-добър декември: 1999 г. (+13,68%)
- Най-лош декември: 2002 г. (–10,2%)
DAX (Германия)
- Средна доходност: 2,18%
- Успешен в 73% от случаите
- Декември е вторият му най-силен месец след април
CAC 40 (Франция)
- Среден ръст: 1,57%
- Печалба в 70% от случаите
- Един от трите най-добри месеца за индекса
IBEX 35 (Испания) и FTSE MIB (Италия)
По-умерени, но стабилни:
- IBEX 35: +1,12%
- FTSE MIB: +1,13%
- Втората половина на месеца — истинското ускорение
Макар че декември като цяло е положителен, най-силната част от ралито традиционно се концентрира между 15 декември и края на годината.
Данни от Seasonax:
- EURO STOXX 50: +2,12% средно; положителен в 76% от случаите
- DAX: +1,87% средно; 73% положителни резултати
- CAC 40: +1,95% средно; 79% успешни периоди
Тази масирана концентрация на ръст в последните две седмици прави декември уникален в пазарния календар.
Какво стои зад декемврийското рали?
Причините далеч не се изчерпват с празнично настроение.
1. Действията на мениджърите на фондове
Според анализатора Кристоф Гайер (Seasonax), ключова роля играят институционалните инвеститори.
С наближаването на края на годината те правят финални корекции в портфолиата, „поддържат“ цените на активи, които са се представили добре и стабилизират годишните отчети, които предстои да покажат на клиенти и акционери. Това води до увеличено търсене и допълнително покачване на цените.
2. Технически фактори
В години, когато основни индекси, като DAX, се движат в страничен диапазон, историческите модели често предвиждат пробив именно през декември. За DAX например периодът средата на ноември – началото на януари носи 34 положителни години спрямо 12 отрицателни и средни печалби над 6% при успешни години
3. Сезонна статистика
Повече от четири десетилетия данни потвърждават силния краен ефект на годината, което е не просто аномалия, а устойчив пазарен цикъл.
Макар че „ралито на Дядо Коледа“ звучи като празнична приказка, реалността зад него е комбинация от статистически закономерности, институционално поведение, пазарна психология и техническо позициониране. Въпреки че миналите резултати никога не гарантират бъдеща доходност, историческите данни за европейските и глобалните пазари правят декември един от най-интересните и следени периоди за инвеститорите.
