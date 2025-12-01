BGN → EUR
Финанси „Ралито на Дядо Коледа“: Защо европейските пазари често се покачват през декември?

„Ралито на Дядо Коледа“: Защо европейските пазари често се покачват през декември?

Финанси

bTV Бизнес екип

Какво стои зад ралито?

Декември отдавна носи особено очарование за фондовите пазари. Последният месец в годината често създава условия за т.нар. „рали на Дядо Коледа“ – сезонно покачване на цените на акциите, което се наблюдава както в САЩ, така и в Европа. Макар името да звучи празнично, зад него стои последователен и добре документиран пазарен модел, пише Euronews.

Глобалната картина

В Съединените щати сезонният ефект е изучаван от десетилетия. През последните 40 години американският индекс S&P 500 завършва декември на плюс в около 74% от случаите, със средна месечна доходност от 1,44%. По-силен е единствено ноември.

Това поведение е индикатор за по-широка пазарна динамика, която оказва влияние и на европейските фондови борси.

Европейските пазари

Европейските индекси не просто следват, а често дори надминават сезонната сила на американските пазари.

EURO STOXX 50

  • Среден ръст през декември: 1,87%
  • Положителен месец в 71% от случаите — най-честият положителен месец в годината
  • Най-добър декември: 1999 г. (+13,68%)
  • Най-лош декември: 2002 г. (–10,2%)

DAX (Германия)

  • Средна доходност: 2,18%
  • Успешен в 73% от случаите
  • Декември е вторият му най-силен месец след април

CAC 40 (Франция)

  • Среден ръст: 1,57%
  • Печалба в 70% от случаите
  • Един от трите най-добри месеца за индекса

IBEX 35 (Испания) и FTSE MIB (Италия)

По-умерени, но стабилни:

  • IBEX 35: +1,12%
  • FTSE MIB: +1,13%
  • Втората половина на месеца — истинското ускорение

Макар че декември като цяло е положителен, най-силната част от ралито традиционно се концентрира между 15 декември и края на годината.

Данни от Seasonax:

  • EURO STOXX 50: +2,12% средно; положителен в 76% от случаите
  • DAX: +1,87% средно; 73% положителни резултати
  • CAC 40: +1,95% средно; 79% успешни периоди

Тази масирана концентрация на ръст в последните две седмици прави декември уникален в пазарния календар.

От кеш фондове до AI – къде да инвестираме през 2026?

Какво стои зад декемврийското рали?

Снимка: iStock

Причините далеч не се изчерпват с празнично настроение.

1. Действията на мениджърите на фондове

Според анализатора Кристоф Гайер (Seasonax), ключова роля играят институционалните инвеститори.

С наближаването на края на годината те правят финални корекции в портфолиата, „поддържат“ цените на активи, които са се представили добре и стабилизират годишните отчети, които предстои да покажат на клиенти и акционери. Това води до увеличено търсене и допълнително покачване на цените.

2. Технически фактори

В години, когато основни индекси, като DAX, се движат в страничен диапазон, историческите модели често предвиждат пробив именно през декември. За DAX например периодът средата на ноември – началото на януари носи 34 положителни години спрямо 12 отрицателни и средни печалби над 6% при успешни години

3. Сезонна статистика

Повече от четири десетилетия данни потвърждават силния краен ефект на годината, което е не просто аномалия, а устойчив пазарен цикъл.

Макар че „ралито на Дядо Коледа“ звучи като празнична приказка, реалността зад него е комбинация от статистически закономерности, институционално поведение, пазарна психология и техническо позициониране. Въпреки че миналите резултати никога не гарантират бъдеща доходност, историческите данни за европейските и глобалните пазари правят декември един от най-интересните и следени периоди за инвеститорите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

