Марк Зукърбърг - създателят на Facebook, който обича бойните изкуства и японските мечове

Без неговата отдаденост към компютрите милиони инфлуенсъри по света нямаше да имат занимание днес

Живеем във времената на социалните мрежи, които използваме постоянно. Днес, за разлика отпреди няколко десетилетия, можем да покажем на близки и познати къде сме били без да ни се налага да се срещаме с тях, само с няколко снимки в платформи като Фейсбук, Instagram и др.

Така че инфлуенсърите едва ли щяха да имат работа, ако не бе умът и желанието за развитие на Марк Зукърбърг. Човекът, който е дал на света Фейсбук и който е в Топ 3 на най-богатите хора в света. Ето кой е той:

Началото

Снимка: Getty Images

Марк Елиът Зукърбърг се ражда на 14 май 1984 г. в Уайт Плейнс, Ню Йорк в семейството на зъболекар - баща му Едуард и психиатър - майка му Карън. Има три сестри - Ариел, Ранди и Дона. Неговите предци са емигранти от Австрия, Германия и Полша. Първоначално, Марк посещава гимназия “Ардсли”, преди да се прехвърли в академията “Филип Ексетър”. Бил е капитан на отбора по фехтовка.

Зукърбърг проявява интерес към компютрите в ранна възраст. Още на 12 години, използва Atari BASIC, за да създаде програма за съобщения, наречена "Zucknet". Баща му взима програмата в зъболекарския си кабинет, за да може рецепционистката да го информира за нови пациенти. Семейството му също използва “Zucknet” за комуникация у дома. Заедно с приятелите си той разработва и компютърни игри, но само за забавление.

"Имах куп приятели, които бяха художници. Те идваха, рисуваха разни неща и аз създавах игра от това”, спомня си Марк.

Образование

В академията, освен към фехтовката, Зукърбърг проявява страст и към литературата. И все пак, той остава очарован от компютрите и продължава да работи по разработването на нови програми. Докато е още в гимназията, прави ранна версия на музикалния софтуер “Pandora”, която нарича “Synapse”. Няколко компании, включително “AOL” и “Microsoft”, изразяват интерес да закупят софтуера и да наемат тийнейджъра преди дипломирането му. Той обаче отказва офертите.

През 2002 г. Зукърбърг влиза в редиците на университета “Харвард”, но след втората си година напуска, за да се посвети на новата си компания “Фейсбук” на пълно работно време. За кратко време си печели славата на предпочитан разработчик на софтуер. По това време той създава програма, наречена “CourseMatch”, която помага на студентите да избират своите класове въз основа на избора на курсове на други потребители.

Фейсбук

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Зукърбърг и неговите приятели - Дъстин Московиц, Крис Хюз и Едуардо Саверин създадат Фейсбук - сайт, който позволява на потребителите да създават свои собствени профили, да качват снимки и да общуват с други потребители. Групата управлява сайта от общежитие в Харвардския университет до юни 2004 г. Същата година основателят й напуска колежа и премества компанията в Пало Алто, щата Калифорния. До края на 2004 г. социалната мрежа вече има 1 млн. потребители, а година по-късно те достигат до $5.5 млн. Въпреки интереса на множество компании, Зукърбърг отхвърля предложенията им за продажба и се заема да разшири сайта, отваряйки проекта си за външни разработчици и добавяйки повече функции.

Филмът "Социалната мрежа"

През 2010 г. излиза филмът на сценариста Арън Соркин „Социалната мрежа“ . Аплодираният от критиката филм получава осем номинации за Оскар. Сценарият на Соркин е базиран на книгата от 2009 г. “The Accidental Billionaires” на писателя Бен Мезрич. Мезрич обаче е силно критикуван за преразказа си на историята на Зукърбърг, като използва измислени сцени, преосмислени диалози и измислени герои. Програмистът възразява категорично срещу лентата и по-късно споделя пред репортер на “The New Yorker”, че много от детайлите във филма са неточни.

Фалшиви новини и скандал

Снимка: EPA, Getty Images

Зукърбърг е критикуван за разпространението на фалшиви новинарски публикации в неговия сайт преди президентските избори в САЩ през 2016 г. В началото на 2018 г. той обявява лично предизвикателство да разработи подобрени методи за защита на потребителите на Фейсбук от злоупотреба.

Зукърбърг отново е подложен на критики няколко месеца по-късно, когато е разкрито, че “Cambridge Analytica”, фирма за данни, свързана с кампанията на президента Доналд Тръмп от 2016 г., е използвала лична информация от приблизително 87 млн. профила във Фейсбук, без социалната мрежа да предупреди собствениците им. Произтичащият протест изглежда разклаща доверието на инвеститорите в платформата, като акциите й падат с 15%, след като новината става публична.

Богатството

Въпреки пречките, богатството на Марк Зукърбърг постоянно расте. През 2018 г. бизнесменът измества от третото място в класацията на най-богатите хора шефа на “Berkshire Hathaway” Уорън Бъфет. Преди него в класацията са само Илон Мъск и Лари Елисън.

През 2013 г. Фейсбук влиза в списъка на “Fortune 500” за първи път, правейки Зукърбърг на 28-годишна възраст най-младият изпълнителен директор в списъка.

По последни данни на елитното списание “Форбс”, главният изпълнителен директор на Фейсбук разполага в своя резерв с 266,7 милиарда долара.

Съпруга и деца

Снимка: iStock

Зукърбърг e женен за Присила Чан, китайско-американска студентка по медицина, която среща в университета “Харвард”. Двамата стъпват в брачен съюз през май 2012 г. Дамата на сърцето на Марк се занимава с педиатрия, а освен това е и филантроп. Двойката има три дъщери - Максима (б.а. - родена през декември 2015 г.), Август (б.а. - родена през август 2017 г.) и Аурелия (б.а. - родена през март 2023 г.).

Самият бизнесмен разкрива във Фейсбук, че неговата съпруга е будистка. През миналата година Марк показва и статуя на Чан, поръчена от самия него, в зелено и сребърно.

Дарения и филантропски каузи

Откакто натрупва значителното си състояние, Зукърбърг използва милионите си за финансиране на различни благотворителни каузи. През септември 2010 г. той дарява $100 млн. за спасяването на фалирала система от държавни училища в Нюарк, в Ню Джърси.

През декември 2010 г. шефът на Фейсбук подписва т.н. „Клетва за даряване“, обещавайки да дари поне 50% от богатството си за благотворителност през целия си живот.

„С едно поколение по-млади хора, които са процъфтявали благодарение на успеха на своите компании, има голяма възможност за много от нас да се отблагодарим по-рано в живота си и да видим въздействието на нашите филантропски усилия“, обяснява Марк.

През септември 2016 г. Зукърбърг и Чан съобщават, че Инициативата на Чан -Зукърбърг, компанията, в която влагат своите акции от Фейсбук, ще инвестира най-малко $3 млрд. в научни изследвания през следващото десетилетие, за да помогне за „лечението, предотвратяването и управлението на всички болести в живота на децата."

Бойните изкуства

През 2022 г. Зукърбърг започва да тренира смесени бойни изкуства (MMA) и бразилско жиу-джицу, като открива любовта си към двата спорта. Той се състезава в турнир в последния и печели два медала - сребърен и златен. През юли 2023 г. той е повишен до син колан по бразилско жиу-джицу от Дейв Камарило.

Други хобита

40-годишният бизнесмен обича да се занимава и с животни. Той отглежда добитък в ранчото си на остров Хавай. Неговата цел - да произвежда „най-висококачественото говеждо месо в света“ от говеда, които са на специална диета от брашно с макадамия и бира.

По време на обиколка в Азия Зукърбърг прегръща и изкуството да прави катана (б.а. - японски меч с дължина от 95 до 120 см.). Там той прекарва известно време с японския майстор на мечове Акхира Кокаджи.

Освен това, Зукърбърг обича да се радва на семейството си край барбекюто и да кара сърф.

