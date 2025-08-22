Бернар Арно - човекът-лукс

Френският бизнесмен с вкус към големите марки, яхтите и тениса

Луксът в днешно време продава. Това означава, че има хора, които наистина го използват, изграждайки империи.

Това важи в пълна степен за петия най-богат човек в света Бернар Арно. Той притежава повече от 70% от световни марки като “Christian Dior”, “Louis Vuitton”, “Moët et Chandon”, “Hennessy”, “Sephora”, “TAG Heuer” и “Тифани”. Ето кой е той и как е стигнал дотук:

Началото

Роден е на 5 март 1949 г. в Рубе, индустриален град в северната част на Франция, където баща му Жан Леон Арно, виден производител, е собственик на компания за гражданско строителство и имоти “Ferret-Savinel”. Майката на Арно - Мари Жозеф Савинел е увлечена по “Диор”. Отгледан е в католическо семейство, от своята баба. Взема уроци по класическо пиано като дете и се обучава в католическо училище. През 1971 г. завършва водещото инженерно училище във Франция, което носи името “École Polytechnique”. Същата година започва работа във фирмата на баща си, като по-късно става и неин президент (б.а. - в периода от 1978 г. до 1984 г.).

Първи стъпки в бизнеса

През 1984 г. Арно, заедно със своя бизнес партньор Антоан Бернхайм, купува закъсалата финансово “Boussac Saint-Frères”. След този ход той съкращава 9000 работници за две години, заради което си спечелва прозвището "Терминаторът". След това продава почти всички активи на компанията, запазвайки само марката “Christian Dior” и универсалния магазин “Le Bon Marché”. До 1987 г. фирмата отново е печеливша и регистрира печалба от $112 млн. при поток от приходи от $1.9 млрд.

Поглъщането на LVMH

През 1987 г. с $500 млн. в брой от продажбата на бизнеса на "Boussac", Арно започва да инвестира в следващата си луксозна цел - “Moët Hennessy” и “Louis Vuitton” - две емблематични френски компании, които през същата година се сливат в “LVMH”. През 90-те години на миналия век този френски бизнесмен може да се похвали, че ръководи фирми, свързани с мода, часовници (“TAG Heuer”) и козметика (“Sephora”), вино и спиртни напитки. Така той разширява влиянието на “LVMH” извън Европа и Северна Америка до Азия, Южна Америка и Австралия. Дори критиците му са впечатлени от „способността му да управлява креативността в името на печалбата и растежа“.

Тайната на успеха на Арно

През 2019 г. вестник “Financial Times” описва Арно като “желаещ да притежава красиви марки и да трансформира креативността си в печалби“. В рамките на четири десетилетия той изгражда “LVMH” „от почти фалирала френска текстилна компания до глобална група с 46.8 млрд. евро продажби към 2018 г. и портфолио от над 70 от най-желаните луксозни марки в света."

През 2020 г. статия във вестник “New York Times” обяснява придобиването на “Tiffany” от страна на Арно по следния начин:

„Подходът му не е необичаен в играта за сливания и придобивания – просто е необичаен в тази индустрия... Той не се страхува да участва в битка, но непрекъснато оценява резултатите и може да остави егото настрана в услуга на резултата."

Какъв дял от “Диор” притежава Арно?

През 2017 г. Бернар взема 25% процента от акциите на “Диор”, а след това постепенно “LVMH” окупира цялата власт срещу 6 млрд. евро. Всъщност, привързаността му към компанията, освен с майка му, е свързана и с любопитна случка, разиграла се при негово посещение в Ню Йорк. Докато се вози в такси, Арно пита шофьорът какво знае за Франция, а мъжът отговаря, че въпреки че не може да назове името на президента, той познава “Dior”.

Състояние

75-годишният французин определено има солидни доходи, които го нареждат в Топ 5 на богатите хора в света. Бернар Арно пази в сейфа си състояние от $177 млрд. Така преди него в тази класация са само Илон Мъск, Джеф Безос, Марк Зукърбърг и Лари Елисън.

Покровител на изкуствата

Водещ колекционер и покровител на изкуствата, Арно има частна колекция, в която се намират произведения на Моне, Ив Клайн, Крис Бърдън, Такаши Мураками, Дъг Айткен, Матю Барни и Ричард Сера.

В допълнение към използването на “LVMH” като средство за подкрепа на художествени организации и отделни творци, Арно използва художници, за да привлече по-младото поколение към своите марки. Той наема Ричард Принс и Такаши Мураками да създадат чанти “Louis Vuitton” и Джеф Кунс да проектира специално издание на пакет за “Dom Perignon”. През 2019 г. “LVMH” си партнира с поп звездата Риана, за да направи нова модна къща в Париж, наречена “Fenty”.

Във френската столица, където „всички пътища водят към него“, Арно си осигурява постоянна позиция в света на изкуството през 2006 г. Тогава разкрива плановете за финансиран от "LVMH", покрит със стъкло комплекс, проектиран от архитекта Франк Гери, който е създал и музея “Гугенхайм” в Билбао. Фондация “Louis Vuitton”, както сега се нарича, отваря врати през 2014 г.

Жени и деца

Две дами успяват да пленят сърцето на Бернар Арно. През 1973 г. шефът на “LVMH” сключва брак с Ан Деваврин, от която има две деца - Делфин и Антоан. Двойката обаче се разделя през 1990 г. Година по-късно Арно среща втората си съпруга Хелън Мерсие, която е родена в Канада и е пианистка. Те има трима сина - Александър, Фредерик и Жан. И петте му деца имат водещи роли в марки, контролирани от Арно, заедно с неговата племенница Стефани Ватин.

Александър е изпълнителен вицепрезидент на “Tiffany & Co.”, Фредерик е главен изпълнителен директор на “LVMH Watches”, а Жан е директор на часовникарския маркетинг и развитие в “Louis Vuitton”. От 1 февруари 2023 г. дъщеря му Делфин е главен изпълнителен директор на луксозната марка “Dior”.

Интереси и личен живот

Арно е любител на яхтите. Преди време в колекцията му бе 70-метровият преустроен изследователски кораб “Амадеус”, който е продаден през 2015 г. В момента има яхта, носеща името “Симфония”, която е дълга 101.5 м., и е построена в Нидерландия от фирмата “Feadship”.

Арно играе тенис всяка седмица, следи теглото си и работи непрекъснато.

Политически възгледи

Политика също не е чужда на този обичащ лукса човек. На втория тур на президентските избори във Франция през 2017 г. Арно публично подкрепя Еманюел Макрон. И неслучайно! Съпругата на френския президент Брижит Макрон е била учителка по френски на синовете на Арно - Фредерик и Жан, докато те са били ученици в лицея “Сен Луи дьо Гонзаг”.

Наскоро той присъства и на второто встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN