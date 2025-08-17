Сергей Брин - компютърният специалист, който се облича като крава по време на интервюта

51-годишният бизнесмен е маниак на тема фитнес

Във времето на технологиите Google определено е едно от нещата, без които хората трудно биха се справили в интернет. Сред виновниците за създаване на най-популярната търсачка е и Сергей Брин, който заедно със своя приятел Лари Пейдж я дава на света още докато е студент в университета “Станфорд”.

Брин по-късно става президент на компанията, заедно с Пейдж, който пък е главен изпълнителен директор. Това му отрежда и място сред най-богатите хора в света.

Снимка: Getty Images / iStock

Началото

Роден е на 21 август 1973 г. в Москва, в семейството на Михаил и Евгения Брин, който са бивши възпитаници на Московския държавен университет. През 1979 г. семейство Брин се мести в САЩ, след като за кратко живее във Виена и Париж. Сергей влиза в университета на Мериленд, в Колидж Парк, който завършва с диплома по “Математика и компютърни науки”. След това постъпва в Станфордския университет, където среща Лари Пейдж. И двамата студенти имат докторантура по компютърни науки.

Успехът с Google

1998 г. се оказва ключова за дуото Брин-Пейдж, което дава на света Google, а началото му идва от изследователски проект в Станфордския университет. Стартът на компанията е поставен, след като двамата събират $1 млн. Оттогава търсачката е една от популярните в света, а през 2006 г. фирмата придобива сайта за видео споделяне Уоutube.com.

През 2012 г. Google представи своите "Google Glass" - очила-компютър за носене, които включват тъчпад и гласово управление, LED дисплей и камера. Въпреки че е рекламиран като най-новото „то“ в технологичните играчки, опасенията относно неприкосновеността на личния живот, безопасността и липсата на ясна цел в ежедневието в крайна сметка спъват успеха му на търговския пазар. Технологията им обаче се прилага в здравеопазването, журналистиката и армията.

Снимка: Getty Images/iStock

Google предлага още набор от онлайн инструменти и услуги, известни като Google Workspace, който включва Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Chat, Google Docs, Google Sheets, Google Slides и др.

През ноември 2016 г. Брин е поставен на 13-то място в списъка на "Милиардерите" на списание “Форбс” и на 10-то място сред американските милиардери, попаднали в ранкинга. В началото на 2017 г. той влиза в заглавията, като се присъединява към протест срещу имиграционната политика на президента Доналд Тръмп на международното летище в Сан Франциско. Тогава самият Сергей обяснява, че е бил там в качеството си на обикновен човек, а не на шеф на Google.

На 3 декември 2019 г. Брин и Пейдж обявяват, че се оттеглят от водещите си роли в компанията “Alphabet”, въпреки че се очакваше да продължат да участват в нея като двамата й най-големи индивидуални акционери.

Снимка: Getty Images / iStock

Състояние

Последните анализи на списание “Форбс” сочат, че Сергей Брин се нарежда на седма позиция в класацията на най-богатите в света. Смята се, че 51-годишният компютърен специалист има в своята сметка в банката $150 млрд. Подобно на Пейдж, Брин има и 6% от акциите на компанията “Alphabet”. Други негови активи включват още $21 млрд.

Личен живот

Сергей Брин има зад гърба си два брака. През 2007 г. той се жени за една от основателките на компанията за лична геномика “23andMe” Ан Войчицки. Двамата имат две деца - син (б.а. - роден през 2008 г.) и дъщеря (б.а. - родена през 2011 г.). Те остават заедно до 2013 г., след което става ясно, че Брин е имал афера с маркетинг мениджъра на Google Glass Аманда Розенберг. Две години по-късно и разводът им е факт.

Снимка: Getty Images / iStock

През 2018 г. Сергей среща втората си любов - адвоката и предприемач Никол Шанахан. Те се вричат в свещен съюз същата година, а след това се сдобиват и с дъщеря. Двамата остават семейство до 2023 г., когато раздялата им става официална. Според медиите отвъд океана, Шанахан е имала кратка връзка с Илон Мъск по време на брака си с Брин.

Филантропия

Макар че е милиардер, Сергей не жали средства за благотворителност. През 2008 г. Брин дарява $1 млрд. на Медицинския университет в Мериленд, където майка му е диагностицирана с Болестта на Паркинсон. През 2009 г. той дава $1 млн. за Обществото на еврейските мигранти.

Брин е дарител и на кандидати и организации на Демократическата партия, като дава $5000 за кампанията по преизбирането на Барак Обама и $30 800 за "DNC" (б.а. - Националния демократичен комитет на Демократическата партия). По-рано тази година Брин присъства на второто встъпване в длъжност като президент на САЩ на Доналд Тръмп, седейки до негови поддръжници и до други технологични магнати.

Скъпи играчки

Като повечето бизнесмени Сергей си позволява и скъпи придобивки. Брин, заедно с Пейдж, става собственик на самолет, който е с 50 места. Той притежава и яхта, която купува за $80 млн. през 2011 г. Има още недвижими имоти в Ню Йорк и Лос Алтос (Калифорния). Той е инвестирал доста пари в Лос Алтос чрез фирма за инвестиции в недвижими имоти, наречена

”Passerelle Investment Co”. През 2015 г. Брин наема 47 души, за да управляват личните му дела. Сред тях са капитан на яхтата му, личен асистент и бивш военноморски тюлен. Това се случва чрез компания, наречена “Bayshore Global Management”.

Снимка: Getty Images / iStock

Други интереси

Сергей също не е от типичните компютърни маниаци, които по цял ден стоят пред екрана. Негови познати разкриват, че е запален по фитнеса. Брин редовно може да бъде забелязан в офиса си по тениска и къси гащи, както и с маратонки. Неведнъж е виждан да практикува и йога, както и да ходи на ръце.

Любопитното при него е, че Брин има и страхотно чувство за хумор. Служител на Google споделя пред журналиста Дъглас Едуардс, че неговият шеф е провеждал интервюта за работа, облечен като крава. Като първоаприлска шега пък ученият веднъж казва на бременни служителки на компанията, че ще предлага курсове по раждане.

Девиз: “Решаването на големи проблеми е по-лесно от решаването на малки проблеми.”

