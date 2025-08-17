Сергей Брин - компютърният специалист, който се облича като крава по време на интервюта

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Във времето на технологиите Google определено е едно от нещата, без които хората трудно биха се справили в интернет. Сред виновниците за създаване на най-популярната търсачка е и Сергей Брин, който заедно със своя приятел Лари Пейдж я дава на света още докато е студент в университета “Станфорд”.
Брин по-късно става президент на компанията, заедно с Пейдж, който пък е главен изпълнителен директор. Това му отрежда и място сред най-богатите хора в света.
Роден е на 21 август 1973 г. в Москва, в семейството на Михаил и Евгения Брин, който са бивши възпитаници на Московския държавен университет. През 1979 г. семейство Брин се мести в САЩ, след като за кратко живее във Виена и Париж. Сергей влиза в университета на Мериленд, в Колидж Парк, който завършва с диплома по “Математика и компютърни науки”. След това постъпва в Станфордския университет, където среща Лари Пейдж. И двамата студенти имат докторантура по компютърни науки.
1998 г. се оказва ключова за дуото Брин-Пейдж, което дава на света Google, а началото му идва от изследователски проект в Станфордския университет. Стартът на компанията е поставен, след като двамата събират $1 млн. Оттогава търсачката е една от популярните в света, а през 2006 г. фирмата придобива сайта за видео споделяне Уоutube.com.
През 2012 г. Google представи своите "Google Glass" - очила-компютър за носене, които включват тъчпад и гласово управление, LED дисплей и камера. Въпреки че е рекламиран като най-новото „то“ в технологичните играчки, опасенията относно неприкосновеността на личния живот, безопасността и липсата на ясна цел в ежедневието в крайна сметка спъват успеха му на търговския пазар. Технологията им обаче се прилага в здравеопазването, журналистиката и армията.
Google предлага още набор от онлайн инструменти и услуги, известни като Google Workspace, който включва Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Chat, Google Docs, Google Sheets, Google Slides и др.
През ноември 2016 г. Брин е поставен на 13-то място в списъка на "Милиардерите" на списание “Форбс” и на 10-то място сред американските милиардери, попаднали в ранкинга. В началото на 2017 г. той влиза в заглавията, като се присъединява към протест срещу имиграционната политика на президента Доналд Тръмп на международното летище в Сан Франциско. Тогава самият Сергей обяснява, че е бил там в качеството си на обикновен човек, а не на шеф на Google.
На 3 декември 2019 г. Брин и Пейдж обявяват, че се оттеглят от водещите си роли в компанията “Alphabet”, въпреки че се очакваше да продължат да участват в нея като двамата й най-големи индивидуални акционери.
Последните анализи на списание “Форбс” сочат, че Сергей Брин се нарежда на седма позиция в класацията на най-богатите в света. Смята се, че 51-годишният компютърен специалист има в своята сметка в банката $150 млрд. Подобно на Пейдж, Брин има и 6% от акциите на компанията “Alphabet”. Други негови активи включват още $21 млрд.
Сергей Брин има зад гърба си два брака. През 2007 г. той се жени за една от основателките на компанията за лична геномика “23andMe” Ан Войчицки. Двамата имат две деца - син (б.а. - роден през 2008 г.) и дъщеря (б.а. - родена през 2011 г.). Те остават заедно до 2013 г., след което става ясно, че Брин е имал афера с маркетинг мениджъра на Google Glass Аманда Розенберг. Две години по-късно и разводът им е факт.
През 2018 г. Сергей среща втората си любов - адвоката и предприемач Никол Шанахан. Те се вричат в свещен съюз същата година, а след това се сдобиват и с дъщеря. Двамата остават семейство до 2023 г., когато раздялата им става официална. Според медиите отвъд океана, Шанахан е имала кратка връзка с Илон Мъск по време на брака си с Брин.
Макар че е милиардер, Сергей не жали средства за благотворителност. През 2008 г. Брин дарява $1 млрд. на Медицинския университет в Мериленд, където майка му е диагностицирана с Болестта на Паркинсон. През 2009 г. той дава $1 млн. за Обществото на еврейските мигранти.
Брин е дарител и на кандидати и организации на Демократическата партия, като дава $5000 за кампанията по преизбирането на Барак Обама и $30 800 за "DNC" (б.а. - Националния демократичен комитет на Демократическата партия). По-рано тази година Брин присъства на второто встъпване в длъжност като президент на САЩ на Доналд Тръмп, седейки до негови поддръжници и до други технологични магнати.
Като повечето бизнесмени Сергей си позволява и скъпи придобивки. Брин, заедно с Пейдж, става собственик на самолет, който е с 50 места. Той притежава и яхта, която купува за $80 млн. през 2011 г. Има още недвижими имоти в Ню Йорк и Лос Алтос (Калифорния). Той е инвестирал доста пари в Лос Алтос чрез фирма за инвестиции в недвижими имоти, наречена
”Passerelle Investment Co”. През 2015 г. Брин наема 47 души, за да управляват личните му дела. Сред тях са капитан на яхтата му, личен асистент и бивш военноморски тюлен. Това се случва чрез компания, наречена “Bayshore Global Management”.
Сергей също не е от типичните компютърни маниаци, които по цял ден стоят пред екрана. Негови познати разкриват, че е запален по фитнеса. Брин редовно може да бъде забелязан в офиса си по тениска и къси гащи, както и с маратонки. Неведнъж е виждан да практикува и йога, както и да ходи на ръце.
Любопитното при него е, че Брин има и страхотно чувство за хумор. Служител на Google споделя пред журналиста Дъглас Едуардс, че неговият шеф е провеждал интервюта за работа, облечен като крава. Като първоаприлска шега пък ученият веднъж казва на бременни служителки на компанията, че ще предлага курсове по раждане.
Девиз: “Решаването на големи проблеми е по-лесно от решаването на малки проблеми.”
