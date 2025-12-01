Най-младият милиардер в света не си е взимал почивен ден от 3 години

От студент той се превръща в най-младият милиардер

През пролетта на 2023 г., докато съучениците му в Джорджтаун се подготвяха за финални изпити, Брендън Фуди бе зает с нещо съвсем различно – тества своята нова теория за труда.

„Знаех, че искам да се откажа преди изпитите през втората си година в университета,“ казва той пред Fortune. „Просто не стигнах до изпитите.“

Откриването на нов пазар

По това време Фуди вече е открил нещо, което не можеше да научи в университетската аудитория. Няколко месеца по-рано, на хакатон в Сао Пауло, той и неговите съоснователи, приятели от гимназията и съотборници по дебати Адарш Хиремат и Сурия Мидха, създават прост, но ефективен модел: да свързват компании с квалифицирани инженери в чужбина, като се грижат за логистиката и вземат малък дял от всяка сделка. Първият им клиент плаща 500 долара на седмица за разработчик; Mercor предоставя около 70% на инженера и запазва остатъка като такса за обслужване.

Този подход, първоначално замислен като начин за свързване на таланти, бързо се превръща в нещо по-амбициозно – пазар, в който хората обучават системи с изкуствен интелект, които един ден могат да заменят човешкия труд. Mercor наема професионалисти, консултанти, адвокати, банкери и лекари, за създаване на „оценки“ и рубрики, които тестват и усъвършенстват разсъжденията на моделите.

„Всички се фокусираха върху това, което моделите могат да правят,“ казва Фуди. „Но истинската възможност е да ги научим на това, което само хората знаят – преценка, нюанси и вкус.“

От идея до милионен оборот

В рамките на девет месеца триото превръща тази идея в компания с приходи от 1 милион долара. Техният раннен успех доказва концепцията, че същото структурирано разсъждение, което са практикували в дебатите, може да се използва, за да се научат машините как да мислят.

Две години по-късно Mercor вече е компания с оборот от 10 милиарда долара, а съоснователите ѝ стават най-младите милиардери, изградили собствено богатство. Платформата им се превръща в един от най-бързо развиващите се стартиращи компании в ерата на изкуствения интелект, привличайки големи инвеститори и позиционирайки се като ключов елемент в бъдещето на автоматизацията с „човек в цикъла“.

„Когато бях в колежа, работата беше нещо, за което трябваше да бъда дисциплиниран,“ казва Фуди. „Когато стартирах Mercor, тя се превърна в нещо, за което не можех да спра да мисля.“

Той не е взимал почивен ден от три години и дори по време на семейни вечери мисли за работа, която за него не се усеща като работа.

„Хората стигат до бърнаут, когато работят усилено върху неща, които не се усещат като натрупани,“ обяснява Фуди. „Виждам възвръщаемостта на инвестициите си всеки ден.“

Как Mercor променя труда

Според Фуди, изкуственият интелект не елиминира труда – той го преразпределя. Софтуерът автоматизира повтарящи се задачи на „белите якички“, докато хората се издигат по веригата на стойността, обучавайки машините как да разсъждават, да решават и да създават.

Mercor позволява на предприятията да възлагат хиляди микрозадачи, измерващи производителността на модела в реални професионални контексти: писане на финансова бележка, изготвяне на правен документ или анализ на медицинска карта. Човешките оценители проверяват всеки резултат спрямо подробни критерии, като предоставят структурирана обратна връзка обратно в модела.

Последици и бъдеще

Успехът на Mercor има глобални последици. Фуди вярва, че новият пазар на труда би могъл да осигури работа на милиони хора, като същевременно ускори напредъка на ИИ.

„Ще автоматизираме може би две трети от умствената работа,“ казва той. „И това ще бъде невероятно, защото ще ни позволи да лекуваме рак и да отидем на Марс.“

Фуди описва случващото се като „следващата индустриална революция“. Той признава страховете, че ИИ ще замени работни места, но смята, че хората просто трябва да се адаптират.

