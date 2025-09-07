Алис Уолтън - наследницата, която обича изкуството

Бизнесдамата получава богатството на "Уолмарт"

Семейното наследство определено е начин, който дава много възможности на някои хора по света да станат по-богати. Въпросът е как то ще бъде използвано. Правилният подход изглежда е намерила американката Алис Уолтън, която е една от най-богатите жени в света. Ето коя е тя:

Снимка: Getty Images / iStock

Началото

Родена е на 7 октомври 1949 г. в Нюпорт, щата Арканзас. Дъщеря е на основателя на американската мултинационална корпорация за търговия на дребно “Уолмарт” Сам Уолтън и съпругата му Хелън. Отгледана е заедно с тримата си братя - Роб, Джон и Джим в Бентънвил. Именно там завършва и гимназия през 1966 г. По-късно след това получава и бакалавърска степен по икономика в университета “Тринити”, в Сан Антонио.

Кариера

В началото на кариерата си Уолтън е капиталов анализатор и паричен мениджър във “First Commerce Corporation” и ръководи инвестиционни дейности в “Arvest Bank Group”. Освен това, служи като брокер за “EF Hutton”. През 1988 г. тази американска бизнесдама основава “Llama Company”, инвестиционна банка, където тя е президент, председател и главен изпълнителен директор. Уолтън става първата, която застава начело на Съвета на Северозападен Арканзас и изиграва важна роля в развитието на регионалното летище в региона, което отваря врати през 1998 г. Благодарение на нейните усилия и работа, тя получава признание и е въведена в Залата на славата на авиацията в Арканзас през 2001 г.

В автобиографията си от 1992 г. ”Произведено в Америка“ Сам Уолтън отбелязва, че Алис „най-много приличаше на мен – самотница – но дори по-непостоянна от мен“.

Снимка: Getty Images / iStock

Компанията

“Уолмарт” е основан през 1962 г. от бащата на Алис Уолтън - Сам. Компанията управлява верига от хипермаркети, универсални магазини и магазини за хранителни стоки в САЩ и още 23 страни в света. Към 31 октомври 2022 г. “Уолмарт” има 10 586 магазина в 24 държави, работещи под 46 различни имена. Това я прави и най-голямата компания в света по приходи, според списъка на “Fortune Global 500” през октомври 2022 г. Освен това, това е и най-големият частен работодател в света с 2.1 млн. служители. Наследниците на Уолтън, сред които и Алис, притежават 50% от акциите на фирмата. Инвестициите на “Уолмарт” извън САЩ се простират още до Канада, Обединеното кралство, Чили и Китай.

Богатство

Една от влиятелните дами в света през 2012 г., според класация на списание “Тайм”, има в своята банкова сметка $100 млрд., която я поставя на второ място в света в момента. С бизнеса в по-голяма степен в последно време се занимават нейните братя, но Алис също взима важни решения в компанията. Според експертите, годишният нетен приход на “Уолмарт” за 2024 г. е $15.5 млрд., което е увеличение с 32.8% спрямо 2023 г.

Личен живот

През 1974 г. 24-годишната Алис Уолтън се омъжва за виден инвестиционен банкер от Луизиана. Двамата се развеждат две години и половина по-късно. Според списание “Форбс” скоро след това тя се омъжва за „предприемача, който построява басейна й“, „но те също бързо се разведоха“.

Любопитен факт е, че Алис Уолтън е участвала в няколко автомобилни катастрофи. През 1983 г., по време на семейно събиране за Деня на благодарността, тя губи контрол над нает джип, с който пада в пропаст близо до Акапулко и чупи крака си. След това е транспортирана с хеликоптер от Мексико и претърпява повече от 20 операции. В продължение на много време страда от болки от нараняванията си.

През 1998 г. Уолтън се премества в ранчо в Милсап, щата Тексас. През 2015 г. се отправя във Форт Уърт, където остава пет години. През 2020 г. се завръща в родния си град.

Снимка: Getty Images / iStock

Интереси

Още от малка Алис е завладяна от изкуството. В интервю от 2011 г. тя споделя, че има в колекцията си страхотни творби от различни художници, включително Марсдън Хартли, Андрю Уайет, Джорджия О'Кийф, Марк Ротко, Едуард Хопър, Кехинде Уайли, Титъс Кафар и други.

Интересът на Уолтън към изкуството довежда до основаването на фондация на семейството й, която има цел да създаде Музей на американското изкуство в Бентънвил. Архитектът Моше Сафди проектира музея на площ от 60 960 кв. м., който е построен върху 485 622 м. семейна земя. “Crystal Bridges” отваря врати през 2011 г. и е посетен повече от 5 млн. пъти към 2021 г. Уолтън казва, че мотивацията й за музея е била да даде достъп до изкуство на хора, които никога не са го имали такъв.

Филантропия

През 2016 г. Алис дарява $225 млн. от общо $407 млн. от наследниците на “Уолмарт” на “Walton Family Holdings Trust”, който финансира филантропията на семейството. Година по-късно Уолтън формира фондация, която носи нейното име. Тя насърчава изкуствата, образованието, здравеопазването и подобряването на икономическите възможности. През 2022 г. фондацията й дава безвъзмездна помощ от $3.5 млн. на “Northwest Arkansas Food Bank”. От тях $3 млн. са за подкрепа на изграждането на център за разпределение на храна и $500 000 за закупуване и разпространение на храна.

Снимка: Getty Images / iStock

През същата година 75-годишната бизнесдама създава и “Art Bridges Foundation”, която си партнира си с малки и регионални музеи с по-малък достъп до културни ресурси. Фондацията осигурява финансиране, заеми за колекции и пътуващи изложби, и създава арт програми с музеи. Уолтън каза, че целта й е да намали количеството произведения на изкуството, съхранявани в хранилищата.

Здравеопазване

През 2019 г. Уолтън прави и “Whole Health Institute”. Институтът работи със здравни системи, работодатели и общности за изграждане и разширяване на достъпа до холистично здравеопазване. През март 2021 г. Алис обявява, че институтът ще изгради медицинско училище с нестопанска цел в Бентънвил, наречено Медицинско училище “Алис Л. Уолтън”. То ще се фокусира върху алопатичната медицина и завършилите ще получават докторска степен.

През 2021 г. фондацията “Alice L. Walton” си партнира с клиниката в Кливланд, за да оцени здравеопазването в Северозападен Арканзас. След тази оценка през 2022 г. фондацията и Вашингтонската регионална медицинска система разкриват плановете си за създаване на медицинска система с нестопанска цел, насочена към обучение на лекари в области на специализирани грижи като онкология, кардиология и неврология.

