Какво не знаем за лихвите по кредитите – и как това може да ни струва скъпо

Инфлацията винаги влияе негативно на лихвите по кредитите, казва Диана Спасова

Какви са основните задължения на един кредитен консултант? Как се променя кредитният пазар в България през последните години? Какво е важно да знаем за лихвите преди да подпишем кредит? На тези въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст Диана Спасова, кредитен експерт.

„За да даде банката най-изгодните условия, клиентът трябва да отговаря на няколко критерия — да има много добра кредитна история, да няма забавяния във времето назад, да има чисто ЦКР — това е, нали, онова, което се гледа в Централния кредитен регистър, и това е много важно. Също така да има официални, добри и стабилни доходи, тоест да няма неофициални доходи“, обясни Спасова.

По думите й, най-честите грешки, които клиентите допускат при избора на ипотечен или потребителски кредит, са свързани с фокусирането само върху „най-ниската лихва“. Много често те не разглеждат цялата картина — съпътстващите разходи, такси и застраховки, които могат съществено да повлияят на крайната цена на кредита.

„Много клиенти не знаят как се формират лихвите по кредитите. Те се състоят от базов лихвен процент, който зависи от пазарни индекси, и фиксирана надбавка на банката. Когато индексите се покачват, автоматично се увеличава и лихвата по кредита. Затова е важно да се знае дали лихвата е плаваща или фиксирана, за какъв срок и при какви условия може да се промени. Това знание предпазва клиента от неприятни изненади“, допълни кредитният консултант.

Тя посочи и че инфлацията винаги влияе негативно на лихвите по кредитите.

„Когато тя расте, растат и лихвите. Много хора изпадат в затруднение не защото нямат доходи, а защото са натрупали твърде много кредити. В един момент месечните им вноски надвишават доходите и се стига до просрочия. Банки и консултанти могат да помогнат с преструктуриране, но не и да направят чудеса. Финансовата дисциплина и умереността са ключови“, заяви Спасова.

По тази причина тя допълни, че друга честа грешка е неправилното бюджетиране — подценяването на това, какъв месечен разход могат реално да си позволят, без да се натоварват финансово. Задължително трябва да има и буфер при евентуално повишаване на лихвите в бъдеще.

Тя допълни и че липсата на консултация с кредитен специалист често води до неизгодни решения, а пренебрегването на договора и „ситния шрифт“ крие допълнителни рискове.

„Основните задължения на кредитния консултант са да поведе клиента от самото начало на процеса по вземане на кредит до самия му финал — да съветва клиента кои са най-добрите условия според това, което се предлага на пазара, за да му помогне да направи информиран избор в зависимост от актуалните пазарни условия между банките“, отбеляза Спасова.

Кредитният експерт допълни, че ролята на консултанта е да съдейства за подготовката на всички документи още от самото начало.

„Ако става въпрос за ипотечен кредит, да съберем документите, изисквани при кандидатстването от гледна точка на доходите, да продължим с процеса по изготвянето на пазарна оценка на имота, както и да съберем необходимите документи, свързани с него. Понякога банките изискват и по-обстойна история на имота. Целият този процес е наша работа, а клиентът, който няма опит и за първи път тегли жилищен кредит, често е доста неориентиран кога, в кой момент и какво трябва да се направи. Затова нашата роля е изключително важна и все повече хора осъзнават нуждата от кредитни консултанти, тъй като ние ги водим от началото до края на целия процес“, каза Спасова.

